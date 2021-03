18 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







L'INIZIATIVA

Liliana Segre, Sami Modiano e il Milite ignoto. Il Comune di Latina concede tre nuove cittadinanze onorarie, approvate ieri dalla commissione Affari istituzionali. Nei primi due casi, si tratta di altrettanti sopravvissuti all'Olocausto, che vengono insigniti dell'onorificenza «per l'opera di testimonianza e conservazione della memoria».

Spicca il nome di Liliana Segre, per la quale viene riconosciuta «la rilevanza che la figura della senatrice a vita, sopravvissuta alla tragedia dell'Olocausto, riveste nella memoria storica del nostro Paese, nonché nella considerazione della necessità di rafforzare la consapevolezza, l'educazione al confronto ed alla tolleranza e, nel contempo, della grande tradizione e della propensione che la città di Latina ha sempre dimostrato verso l'accoglienza e l'inclusione», come recita la proposta di delibera approvata ieri all'unanimità dei presenti alla seduta. Accanto a lei, diventa cittadino onorario di Latina Samuel (detto Sami) Modiano, anch'egli sopravvissuto e testimone della Shoah, in diversi incontri che ha avuto nel capoluogo pontino. Nel suo caso, il Consiglio, come recita la delibera, riconosce «l'importanza della conoscenza della storia per comprendere il passato quale indispensabile monito nella lettura del presente e nella costruzione del futuro, nonché nella considerazione della necessità di contrastare preoccupanti fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio che attraversano il nostro Paese». Le proposte di delibera delle due intitolazioni nascono da mozioni approvate in Consiglio nel 2019; le delibere furono predisposte nel marzo 2020, quando poi è scoppiata la pandemia. Entrambi saranno invitati in video conferenza alla seduta di Consiglio in cui saranno approvate le cittadinanze. Approvata ieri anche la cittadinanza onoraria al Milite ignoto, iniziativa lanciata dall'Anci per tutti i Comuni, in vista del centenario della traslazione della salma, previsto per il 4 novembre 2021.

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA