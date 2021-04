3 Aprile 2021

L'OPERA

Quasi cinque milioni di euro in più dal Recovery fund per finire il primo stralcio della cittadella giudiziaria di Latina. L'anticipazione è arrivata al Comune di Latina nella serata di giovedì da parte del Provveditorato alle opere pubbliche, che è l'attuale stazione appaltante dell'intervento, e segue una delle tante, pressanti richieste dell'ente di piazza del Popolo. La conferma giunge dal sindaco del capoluogo pontino, Damiano Coletta, secondo cui «il Provveditorato alle opere pubbliche, su indicazione del ministero di Grazia e giustizia, ha fatto mettere 4.800.000 euro nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, per completare il primo stralcio della cittadella giudiziaria». Con il completamento del primo stralcio, l'edificio potrebbe poi essere messo a disposizione della Procura della Repubblica, attualmente ospitata nella sede (in affitto) in via Ezio. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (in sigla, Pnrr) rappresenta l'applicazione del Recovery fund, ovvero su quali opere e servizi e in che modo il Governo intenda spendere i fondi che l'Unione europea concede per la ripresa dei Paesi dopo la crisi derivante dall'emergenza coronavirus. Tra le diverse opere che stanno per essere inserite nel Pnrr, tuttora in fase di redazione, il Governo intende quindi investire su tutte le sedi giudiziarie nei diversi capoluoghi di provincia, principalmente in quelli in cui queste sedi sono ancora in affitto, come accade, ad esempio nel capoluogo pontino, dove la Procura della Repubblica, in via Ezio, è tuttora in affitto al costo, fino a qualche tempo fa, di quasi 1 milione di euro l'anno. Ecco il perché di una scelta che favorisce anche Latina e in particolare una delle sue grandi incompiute, uno dei buchi neri proprio nel centro direzionale cittadino, quel cantiere della cittadella giudiziaria, aperto ormai quasi 20 anni fa, e rimasto a metà. Il dicastero prima, nel 2019, e il provveditorato alle opere pubbliche (attuale stazione appaltante) poi, nel 2020, avevano già appostato un totale di circa 6 milioni di euro, cui si aggiungeranno ora questi ulteriori 5, per arrivare a una cifra di 11-12 milioni di euro, somma stimata necessaria, e sufficiente, per il completamento del primo stralcio, rappresentato dai due piani interrati e dalla parte di uffici destinati alla Procura. «È il risultato di anni in cui con il sindaco e la giunta ci siamo spesi presso i diversi Governi che si sono succeduti, affinché venissero stanziati i fondi necessari per l'opera, speriamo ora che i tempi per riavviare i lavori siano brevi», ricorda l'assessore comunale al Patrimonio e Lavori pubblici, Emilio Ranieri.

An. Ap.

