VOLLEY

La nazionale italiana di volley maschile giocherà al Palazzetto dello Sport di Cisterna le uniche due amichevoli in programma prima di partire per Tokyo dove parteciperà ai giochi della XXXII Olimpiade. La notizia, anticipata il 7 maggio da Il Messaggero, è stata confermata ieri con un comunicato dalla Federazione e rilanciata dalla Top Volley Cisterna che si è presa carico di organizzare l'evento. Avversaria degli azzurri sarà la rappresentativa argentina che incontrerà i ragazzi allenati dal commissario tecnico Gianlorenzo Chicco Blengini alle 20,30 di sabato 10 luglio con diretta su Rai Sport e poi pomeriggio del giorno successivo, domenica 11 luglio, alle 18. Si tratta di un avvenimento eccezionale per il territorio perché è la prima volta che la Nazionale viene in terra pontina per una manifestazione ufficiale. Inoltre, dopo il lungo periodo di palazzetti chiusi, sarà l'occasione per riaprire le porte al pubblico, seppure per un numero limitato di spettatori. I dettagli per riuscire ad accaparrarsi i biglietti saranno resi noti in un secondo momento. Secondo l'ultimo decreto potrebbero essere 500 i posti disponibili per ciascuna delle due giornate, ma la Federazione spera in una deroga per arrivare al 25% della capienza, vale a dire intorno alle 750 unità. «La scelta di Cisterna è stata fatta per dare un riconoscimento alla Top Volley, una società che da anni si impegna con grandi sacrifici per allestire una squadra in SuperLega» commenta Luciano Cecchi, Vice presidente della Federazione, romano e conoscitore del territorio per aver svolto in precedenza il ruolo di presidente regionale Lazio. «Una realtà - continua Cecchi - che ha continuato ad essere presente con grande impegno dei suoi dirigenti anche nel difficile periodo della pandemia e che è anche da traino in tutto il territorio pontino molto attivo per quel che riguarda l'attività pallavolistica». Nel ringraziare il presidente Giuseppe Manfredi, i vice presidenti Luciano Cecchi e Adriano Bilato la Top Volley la Top si è detta sicura «che questo grande evento potrà essere utile per dare una spinta al nostro movimento in questo periodo di pandemia. Un messaggio importante per ripartire alla grande». Il ct degli azzurri, Chicco Blengini, che ha guidato la Top Volley in una delle sue stagioni più floride, non ha ancora definito la rosa degli atleti che porterà a Tokyo. La scelta è tra i venti atleti attualmente al lavoro: Simone Giannelli, Davide Saitta, Riccardo Sbertoli (palleggiatori); Ivan Zaytsev, Luca Vettori, Gabriele Nelli, Giulio Pinali (opposti); Osmany Juantorena, Jiri Kovar, Filippo Lanza, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Oleg Antonov (schiacciatori); Matteo Piano, Simone Anzani, Daniele Mazzone, Fabio Ricci, Gianluca Galassi (centrali); Massimo Colaci, Fabio Balaso(liberi).

Gaetano Coppola

