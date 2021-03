27 Marzo 2021

VOLLEY

Fine settimana intenso per le formazioni pontine impegnate nei campionati di pallavolo femminile. In serie B1 l'Icom Cisterna 88 sarà impegnata oggi (alle 17:30) nella sfida casalinga con il Lucky Wind Trevi, un appuntamento da non sbagliare poiché la formazione perugina è attualmente penultima nella classifica del girone D2 avendo totalizzato appena quattro punti su otto match disputati. Il Cisterna, che invece finora ha giocato solo cinque partite su otto, insegue la zona alta della classifica con cinque punti, uno in più del Trevi (ma con tre match da recuperare) e dieci lunghezze in meno del Sant'Elia Fiumerapido che finora ha ottenuto risultati entusiasmanti.

In serie C femminile oggi pomeriggio alle 17:00 si gioca il derby di Terracina tra Futura e Volley, sfida tra prima e seconda forza del campionato con entrambe le squadre già con mezzo piede nei play-off. All'andata finì 3-2 per la Volley Terracina al termine di una gara tra alti e bassi ma le giocatrici di Mario Milazzo, sotto di due set, hanno avuto la capacità di recuperare e poi giocarsi il match al tie-break. La squadra cara al patron Giovanni Massaro cercherà ovviamente la rivincita ma semplicemente per aumentare il bottino in vista della seconda fase, visto che il regolamento consente alle tre squadre qualificate di portarsi dietro i punti conquistati tra di loro. Un'ora dopo il derby di Terracina, a Sabaudia, il Real Caffè/Moka Sirs Sabaudia sfida il Del Prete Virtus Latina nell'incontro valido per la settima giornata del campionato di pallavolo femminile di serie C. «La partita con la Virtus Latina sarà un momento di crescita importante per il nostro gruppo e mi auguro che le ragazze possano continuare a migliorare come hanno già fatto in questo primo scorcio di stagione, il nostro è un progetto focalizzato per farle crescere» ha dichiarato il presidente del Sabaudia Alessandro Pozzuoli. Chiude la giornata la gara di Minturno tra il Consorzio Golfo Pontino e la Giò Volley Aprilia: le padrone di casa sono ancora in cerca della prima vittoria stagionale mentre l'Aprilia punta a incrementare il suo bottino di otto punti in sei match. Le partite di serie C verranno trasmesse, a meno di problemi tecnici, sulle rispettive pagine ufficiali sui social network.

Giuseppe Baratta

