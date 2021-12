Martedì 14 Dicembre 2021, 05:02

CISTERNA

Hanno cercato invano di salvare il proprio jack russel, ma sono state azzannate a loro volta da un pitbull. E' accaduto alla periferia di Cisterna. Gli agenti del commissariato, guidati dal vicequestore Riccardo De sanctis, sono stati allertati da una telefonata drammatica da due donne assalite da cane di grossa taglia. Arrivati sul posto i poliziotti hanno trovato le donne sanguinanti, con le mani dilaniate dai morsi del cane. Dopo averle soccorse con l'ausilio dei sanitari del 118, i poliziotti hanno ricostruito quanto accaduto.

Un pitbull era fuggito poco prima dal giardino di una abitazione attraverso un varco aperto nella recinzione. Il cane una volta in strada si è lanciato sulle donne che stavano portando a spasso il proprio cane, un piccolo jack russel. Sono stati momenti drammatici. Il pitbull ha dilaniato il piccolo animale ed è stato impossibile salvarlo. Le donne ci hanno provato in ogni modo ha strapparlo dalle fauci della belva, ma con il solo risultato di essere a loro volta azzannate alle mani.

E' stato il proprietario, accorso in strada richiamato per le urla, e a fatica è riuscito a bloccare l'animale e a riportarlo in casa. A seguito dell'accaduto è stata inviata un' informativa alla Procura

della Repubblica di Latina segnalando il comportamento omissivo del padrone del pitbull, per la conseguente morte di altro animale e per le lesioni agli arti causate alle due donne. Ora il cane è monitorato dalla Asl, toccherà ai veterinari decidere se dovrà essere abbattuto. Al momento le due donne non hanno ancora sporto denuncia.

Daniele Ronci

© RIPRODUZIONE RISERVATA