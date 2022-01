Domenica 23 Gennaio 2022, 05:05

LA RASSEGNA

È aperto il bando per l'ottava edizione del Cisterna Film Festival organizzato dall'associazione culturale MOBilitazioni artistiche con la direzione artistica di Cristian Scardigno. Il bando è online e si possono inviare i propri cortometraggi attraverso le piattaforme dedicate FilmFreeway e Festhome. La deadline è fissata per l'11 aprile 2022.

L'evento si terrà nuovamente a luglio, ma le date sono ancora da confermare e verranno comunicate non appena saranno certe. «Dopo la parentesi della scorsa estate che ci ha visti ospitati da una nuova location, vale dire l'aula consiliare del comune di Cisterna, il Festival punta a ritornare nella sede che dal principio l'ha sempre accolto: la corte di Palazzo Caetani. Gli ultimi due anni sono stati segnati dalle limitazioni e dal distanziamento, e sarà così forse anche per il 2022, ma nulla ci impedisce di tornare a fare cultura come abbiamo sempre fatto, portando il cinema indipendente a Cisterna. Dall'inizio della pandemia di Covid-19 che ha colpito indistintamente tutto il mondo, il festival è stata una delle poche manifestazioni che, nel totale rispetto delle norme, ha continuato a organizzare proiezioni dal vivo senza ricorrere ad una versione online». La scorsa edizione è stata inoltre caratterizzata dalla partnership con il Fort Smith International Film Festival, primo festival del cortometraggio della nostra sister town americana.

Al concorso 2022 sono ammessi cortometraggi a tema libero di ogni genere (fiction, animazione, documentario, sperimentale), girati in qualsiasi formato. Ogni opera deve avere la durata massima di 20 minuti. Possono essere inviati cortometraggi già presentati o premiati in altri concorsi, ma non nelle precedenti edizioni del Cisterna Film Festival. Ogni autore può inviare un numero massimo di 3 cortometraggi prodotti dopo il 1° Gennaio 2020, ma potrà partecipare nella selezione ufficiale con un solo cortometraggio. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il regolamento completo del Cisterna Film Festival 2022, pubblicato sulle piattaforme indicate e sul nostro sito www.cisternafilmfestival.it

