Sabato 15 Gennaio 2022, 05:01

Dopo il positivo esordio nella tappa di Coppa del Mondo Under 20 di Udine, la spadista scaurese Elisa Treglia, vicecampionessa italiana U17 in carica, è attesa da un'altra prova di spessore che saggerà la sua crescita. Oggi e domani sulle pedane slovacche di Bratislava è in programma il circuito europeo cadetti. L'esordio è fissato nella giornata odierna nell'individuale, dove tenterà l'assalto al tabellone di diretta per giocarsi le sue chance di entrare nelle migliori otto. Speranze di medaglie sono riposte soprattutto nella gara a squadre: insieme alla ligure Benedetta Madrignani, alla novarese Eleonora Orso e all'umbra Eleonora Sbarzella andrà a caccia del podio. Un obiettivo non impossibile. Per la portacolori del Club Scherma Formia è un periodo ricco di impegni importanti sia in campo nazionale che internazionale, ma l'aver già centrato anzitempo, a soli 16 anni, il pass per gli Assoluti di fine maggio a Courmayeur, la porta a concentrarsi su altri eventi. «Elisa è una ragazza che negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante e lo sta dimostrando ampiamente passo dopo passo afferma il maestro tirrenico Francesco Leonardi Con lei ci sono tanti altri allievi che stanno maturando nel nostro settore giovanile che ogni anno sforna talenti».

An.Gio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA