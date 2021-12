Sabato 11 Dicembre 2021, 05:03

FOTOGRAFIA

I caldi colori del tramonto, le prime luci dell'alba, il mare in tempesta e al centro l'inconfondibile profilo del promontorio del Circeo. Questo e molto altro negli straordinari scatti di Romolo Grenga, fotografo paesaggista di Priverno, da oggi in mostra nello Spazio eventi del Mug Museo Giannini in via Oberdan a Latina. «Sono un amante di Circe e di questo meraviglioso territorio. spiega Grenga - Mi sveglio all'alba per andare a fotografare il promontorio e coglierne l'infinita bellezza. Resto in attesa per ore per riuscire a cogliere l'attimo in cui cuore, mente e occhi sono allineati. Per me è importante riuscire a catturare le sensazioni di quel momento, e sono felice quando l'emozione arriva anche all'osservatore. Come diceva un grande fotografo: Dietro ad uno scatto, c'è tutta la tua sensibilità, la tua creatività, ci sono i tuoi viaggi ed i libri che hai letto, c'è praticamente il tuo modo di essere».

Circe tra sogno e magia, questo il titolo della personale, si sviluppa in 37 grandi fotografie, di cui due in bianco e nero, scattate principalmente dal 2012 ad oggi, dal lungomare di Latina e Sabaudia, ma anche da San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga. Romolo Grenga, fin da giovanissimo ha coltivato la passione per la fotografia con una reflex analogica. Fino al 2010 quando vira sul digitale. Ad arricchire la personale, che sarà inaugurata oggi alle ore 18, anche da un suggestivo contributo audiovisivo. La mostra è visitabile tutti i giorni fino al 20 dicembre (18:30-20:30; il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20). Ingresso gratuito.

Serena Nogarotto

