27 Aprile 2021

JUDO

«A Scampia il judo è palestra di vita». La storia di Gianni Maddaloni, storico maestro, un'istituzione nella periferia nord di Napoli che grazie a dedizione, allenamento e rispetto ha formato e sfornato dei campioni assoluti. L'esempio più classico? Suo figlio Pino, oro olimpico a Sidney 2000, fratello maggiore degli altri due campioni Marco e Laura. Il tatami della Star Judo Club è inserito all'interno di un progetto che nasce dalla voglia di offrire a chi ne ha bisogno un'alternativa alla strada. In un territorio difficile, O' Maè ha creato un luogo di ritrovo per persone di tutte le età, sesso ed estrazione sociale impegnate in prima linea per il recupero di giovani in difficoltà, compresi bambini diversamente abili e non vedenti, insegnando i veri valori della vita. A rendere ancor più bella è la collaborazione instauratasi con l'Asd Menchella Club di Castelforte (unico nel Lazio) dei maestri Impero e Giovanni Menchella. Papà e figlio - cinture nere VII e IV Dan - uniti dallo stessa passione per le arti marziali, che hanno scelto di trasformare i propri allenamenti itineranti orientati a perfezionare e valorizzare i loro allievi. Una preziosa sinergia che nell'attuale periodo pandemico regala un pizzico di fiducia ed ottimismo. «Competenza e professionalità i segni distintivi della famiglia Menchella spiega Gianni Maddaloni - La consegna della cintura della pace rappresenta un simbolo ricco di significato, che inaugura una forte collaborazione fra i due territori collegati da un ponte invisibile: l'amore per i giovani. Scampia è Castelforte». Attivo dal 1961 il club del sud pontino è un nome prestigioso nella disciplina: titoli italiani, Coppe Italia, atleti arruolati nei centri sportivi militari (Esercito e Carabinieri) e inoltre portatori della fiaccola olimpica. L'ultimo talento uscito dall'inesauribile vivaio è Davide Borriero, vicecampione nazionale junior nella categoria +100 kg, che attualmente è in raduno azzurro a Lignano Sabbiadoro, prima di volare a Zagabria per l'European Cup che si terrà il 1° e 2 maggio.

Andrea Gionti

