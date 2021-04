21 Aprile 2021

LA TRAGEDIA

Due decessi. Due persone anziane. Era il sette marzo di un anno fa. Le due donne, che vivevano a Fondi e a Lenola, sono state le prime vittime della pandemia in provincia di Latina. E' passato un anno e tredici giorni e, ieri, la nostra provincia ha registrato gli ultimi tre morti tra i residenti raggiungendo la drammatica cifra di cinquecento morti. Impossibile ricordarli tutti, ma doveroso fermarci un attimo e riflettere sugli affetti che la pandemia ci ha sottratto. Trentotto vittime ogni mese, più di una al giorno. Non numeri ma volti, storie, ricordi.

Giuseppina e Genesia sono state le prime. Se ne sono andate nel giro di poche ore uccise dal cluster di Fondi. E il 21 marzo 2020, in piena zona rossa, se n'è andato Aldo De Filippis, aveva 82 anni, e per 20 giorni era rimasto ricoverato in Rianimazione allo Spallanzani. «Ha lottato come un ragazzino di 20 anni, ma non ce l'ha fatta» raccontarono i familiari. Il giorno dopo, 22 marzo, si registra il primo decesso nel capoluogo pontino. Fu uno choc. Francesco Spagnolo aveva solo 53 anni, era un dirigente dell'Inps. Dopo 12 giorni di ricovero all'ospedale Goretti le sue condizioni peggiorarono fino al decesso nonostante non avesse pregresse patologie. Proprio pochi giorni fa Spagnolo è stato ricordato dai colleghi dell'Inps, a lui è stata intitolata la sala riunioni all'ottavo piano della sede provinciale.

Ancora pochi giorni, il 30 marzo 2020, il virus porta via Roberto Mileti, ginecologo da oltre 20 anni alla clinica San Marco. Il medico sessantenne, originario di Roma ma residente a Latina da alcuni anni, era ricoverato da 10 giorni in Terapia intensiva all'ospedale Goretti. Come si vede abbiamo imparato subito che il virus non guarda né al genere né all'eta.

La seconda ondata del virus, nel gennaio 2021, colpisce di nuovo chi è in prima linea. Lorella Molinari infermiera 55enne conosciutissima in città perché punto di riferimento nella sala prelievi del Poliambulatorio in piazza Celli, struttura che la Asl ha deciso di intitolarle. Proprio come Lidano Petrianni, il virus lo ha portato via a soli 59 anni, in poche ore. Prestava servizio al punto di assistenza territoriale di Sezze, la sua città.

Tante, purtroppo anche le coppie felici portate via dal virus. I primi, i coniugi di Sperlonga, un anno fa. E altre due nell'ultimo mese. Ad aprile. Il capoluogo è colpito dal dramma di una coppia molto conosciuta: Antonio Marone, 59 anni, muore all'ospedale Goretti pochi giorni dopo la moglie, Anna Della Valle. Marone era un dirigente della Uisp, uno degli organizzatori della Maratona di Latina, di cui è stato fondatore, di Vivicittà e di Bicincittà. Amava il teatro e coltivava la sua passione nella Compagnia Teatrale Santa Maria Goretti di Latina. Pochi giorni più tardi, un'altra coppia, che si amava da una vita è stata uccisa dal virus a distanza di pochi giorni. Prima Liliana, poi la sua metà, Damiano Carbonelli, storici imprenditori balneare di Sabaudia. Insieme avevano dato vita a uno degli stabilimenti più conosciuti e amati della città delle dune. «Con loro - aveva commentato il sindaco Giada Gervasi - vola via un altro pezzo di storia e del tessuto imprenditoriale della città».

Ricordiamo anche uno i sacerdoti uccisi dal virus. Don Giuseppe Mazzoli. Aveva 82 anni. Era stato il primo parroco della chiesa di San Matteo Apostolo, costruita insieme ai fedeli, e poi a San Luca, ma soprattutto a Norma, il suo paese natale. Il covid se lo è portato via ad aprile.

L'impennata dei decessi è stata drammatica con la seconda ondata. Pensate che il 20 ottobre scorso i morti erano stati appena 40. Sì, quaranta in sette mesi. Da allora, in altri sei mesi, i morti sono stati 460. Quasi tre decessi al giorno. Un numero spaventoso. Di ogni età. Gli anziani delle Rsa che hanno pagato un tributo molto alto. Ma anche i giovani. Un ragazzo di appena 31 anni è la vittima più giovane dall'inizio della pandemia. Era ricoverato al Goretti ed era purtroppo affetto da una forma grave di obesità, una condizione che ha probabilmente comportato altre patologie che hanno aggravato e compromesso il quadro clinico fino al decesso. Tanti sono i nomi e le storie che ci tornano alla mente. Il 20 gennaio il capoluogo ha pianto Guido De Marchis, il papà di Giorgio, direttore del Parco dei Monti Aurunci. Guido aveva 82 anni ed è stato uno dei bidelli storici del liceo classico a partire dagli anni 70, quando si trovava a Palazzo M. Sempre a gennaio l'Arma dei carabinieri si è stretta intorno alla famiglia dell'appuntato scelto Alessandro Cosmo, in servizio al comando provinciale carabinieri di Latina, anche lui ucciso dal Covid. Nomi, storie, affetti, ricordi. Impossibile nominarli tutti. Ma possiamo fermarci un attimo, dedicare a tutte le nostre 500 vittime un pensiero commosso. Non li dimenticheremo.

Vittorio Buongiorno

Marco Cusumano

