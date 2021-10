Mercoledì 27 Ottobre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE D

Il futuro è nei vostri piedi. Quando è stato disputato più di un sesto degli incontri del girone G, il raggruppamento ha emesso dei parziali giudizi. La squadra schiacciasassi risponde al nome del Giugliano, che ha inanellato un filotto di sei vittorie su altrettanti match ed è l'unico team ad avere ancora la porta inviolata. Le due compagini pontine hanno finora percorso un tragitto divergente tra loro. L'Insieme Formia con un punto è relegato in ultima posizione mentre l'Aprilia, un pari e cinque vittorie consecutive, si gode, con il secondo posto, il sole del podio. Dopo gli innesti di Mincione e Pelypenko, l'Insieme Formia ha piazzato due colpi nel mercato in entrata. Si tratta di Mainardi Marcos, mezzala argentina classe 1993, e della punta Felice Simonetti ('93), che ha militato tra l'altro con la Nocerina e Turris.

ACQUA SUL FUOCO

Nell'ambiente apriliano ci si gode, senza particolare euforia, la limpida folgorante partenza contrassegnata sia dai punti raccolti ma soprattutto dalle prestazioni effettuate e dal gioco mostrato contro avversari di valore diverso e situazioni di gara differenti. «Ci aspettavamo un inizio positivo ma di questa portata e di questa entità no. Dal punto di vista dell'entusiasmo e delle motivazioni la squadra è a mille ma bisogna considerare che siamo solo alla sesta giornata. Siamo soddisfatti ma c'è da buttare un po' d'acqua sul fuoco. Ogni incontro in serie D è difficile soprattutto adesso che gli avversari vedono la classifica e ti incontrano in un altro modo spiega il direttore sportivo dell'Aprilia Stefano Stigi Dobbiamo rimanere con i piedi ben saldi a terra. Ragionare con lucidità come abbiamo fatto finora e giocare con la stessa intensità, motivazione e attenzione. Importante è fare la prestazione perché alla lunga paga». L'Aprilia con il passare dei match sta formando e consolidando il proprio carattere e la capacità di saper interpretare la gara e le fasi differenti da cui questa è composta. «Ci sono i momenti della partita da interpretare e in questo fino ad adesso siamo stati molto bravi perché quando dobbiamo rimanere alti lo facciamo quando dobbiamo stare bassi ci abbassiamo tutti insieme sottolinea il tecnico apriliano Giorgio Galluzzo - Alterniamo le varie situazioni di gioco. Dobbiamo continuare così». Uno dei segreti di questa Aprilia è l'unione di intenti. «Abbiamo tutti voglia di fare, di aiutare e di sacrificarci puntualizza Nicolas Pezone, autore del vittorioso gol contro il Sassari Latte Dolce Siamo tutti uniti. Il nostro gruppo è come una famiglia. Bravo il mister nel fare questo». Sabato, alle 15, l'Aprilia riceve al Quinto Ricci i sardi del Lanusei.

Dario Battisti

