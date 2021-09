Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:02

COMUNE

Quasi 10 milioni di euro di fondi dal ministero dell'Interno per ristrutturare il Parco Falcone e Borsellino, l'ex scuola di via Milazzo, l'ex tipografia Il Gabbiano in viale XVIII Dicembre e altri progetti relativi al PalaBianchini e alle Piscine comunali.

L'ITER

La commissione Bilancio del Comune di Lataina ha approvato ieri la variazione necessaria per appostare le somme per le progettazioni. La partecipazione al bando di rigenerazione urbana per interventi volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, era stata infatti deliberata dalla giunta nel maggio scorso, ma ora occorre anche corredarla con le progettazioni definitive di ogni singolo intervento, così come richiesto dal bando stesso. Ecco il perché della variazione di Bilancio, che apposta centinaia di migliaia di euro per le progettazioni definitive. Ma non è tutto: occorre ora anche aggiornare il Piano triennale delle opere pubbliche, per inserirvi le operazioni in oggetto. Per questo, ieri era stata convocata anche una commissione Lavori pubblici, con l'intento così di approvare nello stesso giorno sia l'aspetto economico che quelle delle opere. Ma quest'altra commissione è stata poi revocata a causa di un errore formale in uno degli atti. Si dovrà poi infine andare in Consiglio comunale per ratificare tutti gli atti e poterli così trasmettere al Viminale, formalizzando la partecipazione al bando. Che, se vinto, porterebbe su Latina una cifra impressionante, vicina ai 10 milioni di euro. Ma di quali progetti si parla?

I PROGETTI

Il più rilevante è per il Parco Falcone e Borsellino: 5.560.305 euro. Il progetto prevede di affrontare le criticità attuali del Parco, in particolare la presenza di alberature di grande fusto con radici superficiali, la necessità di strutturare una rete di raccolta e deflusso delle acque meteoriche e migliorare l'accessibilità secondo l'approccio dell'universal design, i percorsi interni, le aree verdi e la recinzione perimetrale. Il parco urbano diverrà quindi uno spazio sicuro ed organizzato con aree per lo sport, per il tempo libero e la promozione di attività culturali, aggregativa e di relazioni sociali. Segue poi la rifunzionalizzazione dell'ex scuola materna di via Milazzo, per 1,7 milioni di euro, quella dell'ex tipografia di viale XVIII Dicembre, per 1,1 milioni di euro, e infine opere per il Palabianchini di manutenzione e anche di prevenzione incendi, per 439.639 euro. In pratica, si parla di un finanziamento totale, cui il Comune si è candidato, di circa 9 milioni di euro.

Intervenendo in commissione, l'assessore ai Lavori pubblici, Emilio Ranieri, ha sottolineato un dato: «Il bando del ministero resta comunque aperto per 10 anni, e si potrà continuare a partecipare, sia con nuovi progetti, sia riproponendo questi laddove non si vinca alla prima candidatura».

Andrea Apruzzese

