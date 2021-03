16 Marzo 2021

MARINA

Cinque ditte per progettare gli interventi di tutela della costa sfruttando i 5 milioni di euro messi a disposizione del Comune di Latina dal ministero dell'Ambiente. L'amministrazione comunale di piazza del Popolo le ha invitate alla presentazione di proposte per combattere l'erosione costiera che da decenni flagella le spiagge del capoluogo e progettare così da un lato opere a tutela della spiaggia, dall'altro opere di ricostituzione della linea di costa.

CINQUE DITTE DAL MEPA

Le cinque imprese, precisa l'assessore all'Ambiente, Dario Bellini, «sono state invitate sul Mepa (Mercato elettronico della pubblica amministrazione, ndr) per avere risposte veloci, e sono tutte di livello nazionale. Hanno tempo fino al 26 marzo per presentare le loro proposte». I progetti dovranno tenere conto del delicato ecosistema della costa, considerando che quella del tratto B, da Capoportiere a Rio Martino, è sottoposta a tutela dal Parco nazionale del Circeo, al pari di quella più a sud. Gli interventi dovranno quindi essere assolutamente ecocompatibili. Diverse le ipotesi che sono in campo, principalmente quelle relative «all'utilizzo di quella banca della sabbia naturale che si crea al largo», spiega ancora Bellini; altre ipotesi in campo potrebbero poi essere quelle di barriere soffolte, per rompere l'urto delle mareggiate contro la linea di spiaggia.

L'intento è quello di arrivare a presentare progetti per impiegare validamente i cinque milioni di euro messi a disposizione dal ministero dell'Ambiente con il Cipe per la tutela della costa laziale nel tratto pontino. «Il tema è quello della tutela della costa - prosegue Bellini - e questo invito alle ditte prende le mosse dall'approvazione, nei mesi scorsi, degli studi di fattibilità, valutati di concerto con l'amministrazione del Parco nazionale del Circeo. La cifra è interamente destinata al Comune di Latina.

IL RIPASCIMENTO MORBIDO

Non ci sono soltanto gli interventi maggiori, ma, nell'immediato, c'è soprattutto il ripascimento morbido, atteso da tempo per tamponare l'erosione avvenuta nei due punti peggiori, davanti allo stabilimento della Polizia di Stato e davanti a quello dell'Hotel Fogliano. «Quell'intervento sarà effettuato entro la fine di aprile, o i primi giorni di maggio», assicura Bellini. I progetti furono approvati con determina alcuni mesi fa per un costo di 191mila euro, e in particolare vedono il ripristino di un tratto di 240 metri e 3.600 metri cubi di sabbia movimentati per il primo tratto, davanti allo stabilimento della Polizia, e di 750 metri e 14mila metri cubi per il secondo tratto davanti all'Hotel Fogliano, per una durata totale di 28 giorni di lavori: i primi 7 giorni davanti all'hotel Fogliano e gli altri 21 giorni per l'altro intervento, dal momento in cui saranno consegnati i cantieri.

1,1 MILIONI CON SABAUDIA

Latina, insieme a Sabaudia, le cui coste costituiscono un tratto unitario, è poi al centro di un altro finanziamento, da 1,1 milioni di euro stanziati dalla Regione Lazio nell'ambito del programma Programma generale per la difesa e la ricostruzione dei litorali e nel quadro degli interventi prioritari per il 2019 2021, varato in seguito ad apposito protocollo del 2018. Già pronti all'inizio della scorsa estate, e poi rinviati per vari motivi, erano anche due piccoli interventi di ripascimento privati, promossi da due lidi del litorale pontino, che attendono ora di essere messi in campo.

Andrea Apruzzese

