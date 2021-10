Domenica 3 Ottobre 2021, 05:04

IL QUADRO

A cinque anni e quattro mesi di distanza dalle ultime amministrative, gli elettori di Latina, seconda città del Lazio, tornano a votare per l'elezione diretta del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Oggi, dalle 7 alle 23, e domani dalle 7 alle 15, gli aventi diritto al voto potranno raggiungere la propria sezione ed esprimere la preferenza per uno dei nove candidati a sindaco e per un massimo di due candidati alla carica di consigliere comunale, rispettando la parità di genere. E' consentito il voto disgiunto. Sarà eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno); qualora nessun candidato alla poltrona più ambita raggiunga tale soglia, si tornerà a votare domenica 17 e lunedì 18 ottobre per il ballottaggio tra i due candidati più votati.

I NUMERI

Sono 106.808 gli elettori del capoluogo pontino chiamati a rispondere a questo primo turno elettorale. In base all'ultimo aggiornamento della Prefettura, gli elettori di sesso maschile sono 51.321, di cui 984 cittadini di altri Paesi dell'Unione Europea, e 55.487 di sesso femminile, di cui 1.029 cittadine di altri Paesi Ue. Con questi numeri, a Latina, un candidato sindaco per essere eletto al primo turno avrebbe bisogno di 53.405 voti validi nel caso in cui l'affluenza alle urne fosse pari al 100%. Una condizione possibile a livello teorico, ma nella realtà i protagonisti di questa competizione dovranno confrontarsi con il fenomeno dell'assenteismo.

Sono 117 le sezioni in cui gli elettori potranno esercitare il diritto di voto; sono raggruppate in 38 seggi dislocati sul territorio: da Borgo Grappa a Borgo Montello, da Borgo Sabotino a Borgo Carso, da Borgo San Michele a Borgo Isonzo, in centro e allo Scalo. Storicamente il borgo più popoloso è sempre risultato Sabotino.

LE ALTERNATIVE

Difficile valutare dove, in quali borghi o quartieri, potrebbe giocarsi la partita decisiva di questa competizione. Oggi il sindaco uscente Damiano Coletta, sostenuto da tre liste civiche e il Pd, non è una novità rispetto al 2016, con tutti i suoi pro e contro. L'ex sindaco Vincenzo Zaccheo ha ricompattato i partiti del centrodestra che nel 2016 si erano presentati alle amministrative con più candidature a sindaco. Questa volta è presente la proposta del Movimento cinque stelle con la candidatura a sindaco di Gianluca Bono. Nel 2016 i cinquestelle non ottennero la certificazione. Nicoletta Zuliani è uscita dal Pd ed è in corsa da candidata sindaco con una formazione civica sostenuta da Azione e + Europa. Annalisa Muzio porta con sé un pezzo del centrodestra, il Partito liberale europeo. Antonio Bottoni un pezzo della destra, la Fiamma tricolore, insieme a due civiche. A sinistra tre aspiranti sindaci: Sergio Sciaudone con Solidarietà Sociale, Tonino Mancini con Sinistra Italiana e Andrea Ambrosetti con il Pci.

Rita Cammarone

