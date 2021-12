Martedì 21 Dicembre 2021, 05:03

CISTERNA

Ciclista investito in pieno centro a Cisterna di Latina, il giovane è stato preso in pieno da un'auto mentre era in sella alla sua bici ed è caduto rovinosamente a terra riportando diverse fratture. L'incidente si è verificato ieri sera intorno alle 20 su via Nettuno incrocio con via Damiano Chiesa. Il giovane ciclista, un egiziano di 19 anni, percorreva la strada provinciale in direzione sud ed è stato urtato al centro dell'incrocio da una Dacia Duster guidata da una 60enne di Cisterna. La donna proveniva dal senso di marcia opposto e doveva immettersi in via Damiano Chiesa per raggiungere piazza Michelangelo. Nell'impatto l'egiziano ha piegato il cofano del suv e poi è caduto impattando violentemente a terra. La 60enne si è subito fermata e con l'ausilio di altri passanti si è adoperata per segnalare ad altri automobilisti di passaggio la presenza del giovane ferito e accasciato a terra. Subito sono stati contattati i soccorsi tramite il numero unico di emergenza. I sanitari arrivati con un'ambulanza del gruppo San Paolo della Croce hanno da prima immobilizzato il 19enne sulla spinale, successivamente hanno adagiato il ferito sul mezzo di soccorso per trasportarlo in codice rosso per dinamica presso il pronto soccorso dell'ospedale Goretti di Latina. Illesa la donna alla guida della Dacia Duster. Nella zona si sono registrati rallentamenti, che hanno creato delle attese per le auto in transito su entrambi le corsie delle due arterie interessate dal sinistro. Il traffico è stato regolarizzato dagli agenti della Polizia Locale diretti dal comandante Raoul De Michelis, i quali hanno anche effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

D.Ron.

