IL PERSONAGGIO

Mentre al velodromo Jean Stablinski di Roubaix, in Francia, Martina Fidanza alzava le braccia al cielo vincendo il titolo di campionessa del mondo di ciclismo nella specialità Scratch, anche a Latina si esultava. La neo iridata, a bordo della sua bici supertecnologica, batteva la concorrenza sulla distanza dei 10 chilometri in pista vincendo la prima storica medaglia per l'Italia, con un successo che arriva da lontano: da una parte la preparazione atletica e tecnica, dall'altro quello mentale, un percorso in cui c'è la firma di Davide Paccassoni, mental coach di Latina, che ha supportato la 22enne originaria di Ponte San Pietro (Bergamo) con la metodologia di sviluppo personale nella quale il coach supporta l'allievo aiutandolo nel raggiungimento del proprio obiettivo, sia personale sia sportivo sia commerciale.

LA PREPARAZIONE

«Come ogni giovane ragazza, anche Martina è piena di energia e voglia di fare e dimostrare, inoltre dispone di tutte le carte in regola per emergere tanto che i risultati ottenuti ne sono una dimostrazione - racconta il mental coach - Il lavoro che ci hai visto coinvolti si è basato sulla costruzione e sul consolidamento del proprio mindset (la modalità di pensare, ndr), facendo leva in modo particolare sui dettagli cognitivi: concentrazione, motivazione, gestione delle emozioni e crescita personale. Aspetti fondamentali per costruire delle basi solide, essenziali per affrontare le varie gare che l'hanno vista protagonista, scendendo in pista al 100% delle forma fisica e mentale».

L'APPROCCIO

Il titolo mondiale di Martina è solo l'apice di una serie di altri titoli ottenuti nei mesi precedenti, da quelli italiani agli europei passando alla partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo. Una crescita sportiva e mentale alla quale ha contribuito proprio Davide Paccassoni il quale è stato contattato dalla stessa Martina consapevole che avrebbe dovuto affrontare un anno davvero impegnativo e indubbiamente stressante emotivamente, e per tale motivo necessitava di una preparazione al top, sotto ogni punto di vista.

«È indubbio che grande merito va a Martina - prosegue Paccassoni - un talento italiano che sta sempre più ottenendo importanti titoli sulla stampa nazionale e internazionale, ma merito va anche al lavoro fatto che premia il ruolo del mental coaching non più solo relegato al settore aziendale, ma anche a quello sportivo dove singoli professionisti e interi club si affidano per affinare le proprie capacità sportive e mentali. E i risultati ne sono una dimostrazione».

IL TEAM

Il lavoro fatto in tandem con Davide Paccassoni è stato riconosciuto ed apprezzato dalla stessa Martina che in occasione di un post sul suo profilo Instagram, ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che le hanno permesso di ottenere la medaglia d'oro ai mondiali in Francia.

Paccassoni è fondatore e coordinatore dell'omonima mental coach school e segue direttamente svariati sportivi, oltre a lavorare per brand internazionali, e ad aver pubblicato recentemente il suo primo libro dal titolo Struttura il tuo successo.

Giuseppe Baratta

