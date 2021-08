Domenica 15 Agosto 2021, 05:00

CICLISMO

Passione, fatica e tanto sudore. Un setino andrà a caccia dell' Official World Record e lo farà proprio in via Monticello a Sezze. Manca meno di un mese alla sfida e il conto alla rovescia non è solo per Cristian Nardecchia, il ciclista pontino pronto ad entrare alla storia, ma lo è anche per il suo paese, patria di atleti e amanti della grande tradizione sulle due ruote. Sabato 11 settembre Cristian Nardecchia, in sella a una bici da corsa, tenterà entro le 24 ore, di fare meglio dello spagnolo Tiago Ferreira che ha percorso in mountain bike una salita di circa 1,5 km per 83 volte, fissando il record di dislivello a 17.753 metri in 23 ore e 34 secondi. Si tratta di una misura che, sfiorando i 18000 metri, è pari al doppio della vetta dell'Everest ed ecco perché nel cercare di fare meglio, la sfida di Nardecchia ha preso il nome di More Than Double Everesting. Il tracciato di 570 metri con pendenza media del 14% rende questa sfida non proprio agevole per i comuni mortali, ma è riservata solo agli atleti di spessore. Nardecchia ha già sperimentato il percorso, ma limitandosi a un lavoro di poco più di una dozzina di ore. Per avvicinarsi all'impresa nel migliore dei modi, a inizio luglio, ha preso parte alla mitica Maratona delle Dolomiti, una Granfondo nella quale Nardecchia ha trionfato nel 2016 e che in questo caso è servita per un ottimo allenamento.

IL SOSTEGNO

Ci sono anche Filippo Simeoni e Gilberto Simoni a sostenere moralmente Cristian Nardecchia nella salita al record mondiale di dislivello in 24 ore. Filippo Simeoni, partendo proprio da Sezze, ha scritto pagine importanti del ciclismo italiano, ma non manca anche il trentino doc, molto amico di Cristian Nardecchia, anche Gilberto Gibo Simoni sarà alla stessa maniera presente: due campioni di ciclismo per spingere verso il traguardo Cristian, che seppur ufficialmente amatore, ha tempi e caratteristiche da vero professionista.

Giuseppe Baratta

