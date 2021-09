Sabato 11 Settembre 2021, 05:01

CICLISMO

NARDECCHIA

CERCA IL RECORD

Questa mattina, dalle 10, la salita di via Monticello a Sezze avrà gli occhi del mondo addosso. Cristian Nardecchia (foto), ciclista e parrucchiere setino, avrà 24 ore di tempo per provare a migliorare il record mondiale di dislivello in bicicletta detenuto attualmente dal portoghese Tiago Ferreira, campione di cross-country marathon, che ha stabilito il record tra il 22 e il 23 luglio del 2020, partendo sempre alle 10 del mattino. «Sarà un'impresa oltre il limite umano e sportivo, prepararla è stato un qualcosa di difficile da spiegare» ha chiarito lo specialista setino che, al suo fianco oltre alla famiglia, avrà uno staff di esperti pronto a sostenerlo per tutte le 24 ore dell'impresa. Se tutto andrà per il verso giusto domani mattina Nardecchia avrà sfondato il muro dei 18mila metri di dislivello compressivo, l'equivalente della scalata dell'Everest fatta per due volte.

SABAUDIA

TORNA IN PIAZZA

LA FESTA DELLO SPORT

Oggi dalle 10 la Festa dello Sport torna protagonista a Sabaudia con la giornata dedicata alle associazioni e ai gruppi sportivi, alle discipline, agli atleti e al pubblico. L'appuntamento è in piazza del Comune e nelle aree limitrofe perché ci saranno: esibizioni, dimostrazioni e momenti di condivisione aperti agli appassionati. La Festa dello Sport 2021 rientra nelle attività propedeutiche del titolo di Comune Europeo dello Sport 2022.

CALCIO

COPPA ITALIA, IL FORMIA

AFFRONTA IL GLADIATOR

Sarà il Gladiator l'avversario dell'Insieme Formia nel primo turno della Coppa Italia in programma mercoledì 22 settembre. La decisione è arrivata a seguito della rinuncia da parte della Casertana (dove gioca il centrocampista tirrenico Francesco Chinappi) che è stata punita dalla Lnd con lo 0-3 a tavolino.

