Venerdì 5 Novembre 2021, 05:02

NUOTO

Gli ultimi allori continentali sui 400 stile libero in vasca corta portarono la firma eccellente del livornese Gabriele Detti, double di bronzo a Netanya 2015 e Glasgow 2019, senza dimenticare l'argento transalpino di Chartres 2012 davanti al compagno di squadra Andrea Mitchell D'Arrigo, figlio di padre siciliano e madre statunitense. La terza e la quarta medaglia su questa distanza vinta negli ultimi cinque anni in questa specialità - escludendo l'anno nero senza competizioni del 2020 hanno portato alla ribalta il latinense Matteo Ciampi e il barese Marco De Tullio. Esaltante la doppietta (argento e bronzo) siglata nella giornata inaugurale dei 21esimi Europei di Kazan battuti soltanto dall'olandese Luc Kroon. Per il fresco 25enne liberista pontino il giorno dopo il podio il risveglio è stato emozionante con un regalo di compleanno celebrato con una mini festa insieme a tutto il team. Ripensando alla gara ho sperato fino all'ultima bracciata di vincere, ma il mio avversario è tornato su molto forte e purtroppo non c'è stato niente da fare. Il rammarico c'è e non lo nascondo, perché mi sono mancati i decisivi 50 metri e sono consapevole che questo sia il mio tallone d'Achille su cui dovremo lavorare particolarmente insieme a Stefano (il tecnico federale Franceschi, che lo segue nella città labronica, ndr) per crescere e arrivare al top.

Venticinque decimi bruciano sulla pelle dell'atleta dell'Esercito/Livorno Aquatics che oggi cerca l'oro sui 200, una distanza che lo vide protagonista a fine giugno al Sette Colli di Roma con il personale di 1'4717 migliorando il precedente di 1'4747 e staccando il pass per i Giochi di Tokyo. Stamane nella piscina russa dell'Acquatic Center scenderà in acqua nelle eliminatorie con il mirino puntato alle semifinali pomeridiane e all'eventuale finale di domani, dove si cimenterà anche sull'inedito 800.

È stato inserito nella batteria numero 4 - ha il tempo di qualifica di 1'4328 - e ai suoi lati dovrà guardarsi proprio dall'olandese Kroon (1'4256) e dal tandem tricolore composto dal fiorentino Filippo Megli (1'4277) e dal marchigiano Stefano Di Cola (1'4440), amici di tante battaglie nella 4x200 che condivisero con lui le medaglie ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018 (argento), agli Europei in lunga di Glasgow 2018 e Budapest 2021 (doppio bronzo), alle Universiadi di Napoli 2019 (argento) e la perla del primato nazionale infilato due anni fa ai Mondiali sudcoreani di Gwangju.

Andrea Gionti

