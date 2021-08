Giovedì 19 Agosto 2021, 05:02

«Svolgiamo attività sportiva da 60 anni, abbiamo fatto sociale, permesso a migliaia di ragazzi di crescere in un ambiente sano formato da persone serie - commenta il presidente onorario Dario Dragotta - Negli ultimi anni siamo stati totalmente esclusi dall'attività oratoriale, ci era stato chiesto addirittura di inserire un perimetrale ombreggiante per nascondere il campo da chi frequentava l'oratorio. La nostra attività non è mai stata a scopo di lucro, negli ultimi tre anni gli atleti della scuola calcio erano stati esentati dal pagamento della retta».

«In merito al periodo della pandemia nella quale è stata fermata l'attività sportiva, i salesiani non ci hanno mai comunicato l'importo delle utenze, dimostrando totale mancanza di comunicazione e interesse» prosegue il vice presidente Andrea Giuliani. «Il problema principale nasce dal fatto di non avere una concessione firmata a scadenza almeno decennale - aggiunge il presidente Rino Somma In questo modo diventa problematico fare investimenti su un sito che è rimasto fermo a 60 anni fa». La società sostiene di aver chiesto invano di poter migliorare l'impianto. «Volevamo sistemare almeno gli spogliatoi, ci è stato negato anche questo. La proprietà di ha contestato di non poter subaffittare la struttura ad altre società, ma nulla di tutto questo è accaduto. Avevamo iniziato una collaborazione con il Borgo Carso di Gennaro Del Prete, con l'idea di dar vita l'anno successivo a una fusione e riportare i bambini al campo». Ma le cose sono andate diversamente.

Davide Mancini

