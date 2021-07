Venerdì 2 Luglio 2021, 05:02

Il Pd è stato travolto dalla notizia dell'arresto del segretario provinciale Claudio Moscardelli. «Questa mattina ho appreso dal diretto interessato la notizia degli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta dei concorsi alla Asl del segretario provinciale di Latina, Claudio Moscardelli, che ha subito rassegnato le dimissioni dal ruolo che ricopriva» ha scritto ieri mattina il senatore Bruno Astorre, segretario Pd Lazio. «Gli sono vicino in questo momento e - prosegue - sono certo che Claudio saprà dimostrare la sua completa estraneità a tutti i fatti. Mi confronterò subito con il partito nazionale per procedere al commissariamento per lavorare al turno di amministrative che ci attende ad ottobre. Restiamo in attesa di sviluppi e, come sempre, confidiamo nel lavoro della magistratura».

Il segretario nazionale Enrico Letta è andato su tutte le furie e a stretto giro ha subito nominato un commissario per Latina. Il prescelto è Matteo Mauri. Un nome totalmente nuovo per Latina, una novità, visto che quando c'era da commissariare un comune Moscardelli era riuscito a nominare se stesso anche ad Aprilia.

Il vertici pontini del partito chiedono ora un vertice immediato con il segretario regionale del Lazio, Bruno Astorre, per verificare ogni possibile scenario, e affrontare nel modo migliore possibile la campagna elettorale.

Apruzzese a pag. 38