8 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CASO

Sospensione dell'attività ma con la possibilità di mettersi in regola con l'allaccio all'impianto fognario entro trenta giorni. Questo il senso della nuova ordinanza emessa dal Comune di Latina per il bar Cheers di piazza del Quadrato che due giorni fa ne aveva disposto la chiusura in seguito ad una serie di accertamenti che avevano evidenziato come il locale utilizzasse per gli scarichi la conduttura dell'edificio retrostante. Il dietro front di piazza del Popolo arriva dopo una serie di controlli che hanno evidenziato come il 15 aprile la società titolare del bar ha sottoscritto un contratto di appalto volto ad effettuare i lavori di ripristino ed adeguamento del condotto fognario asservito ai locali commerciali ubicati in Piazza del Quadrato e che successivamente è stata inoltrata una richiesta ad Acqualatina per richiedere un nuovo allaccio alla pubblica fognatura con tanto di relazione tecnica e elaborato grafico redatti da tecnico competente. Da tale documentazione emerge dunque la volontà di sanare la problematica ambientale evidenziata nei tempi tecnici necessari concordati con Acqualatina. Così, pur permanendo il reale pericolo per la salute pubblica, dopo la valutazione della documentazione acquisita al protocollo l'amministrazione ribadisce la sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo massimo di 30 giorni ma e comunque sino a fine dei lavori, termine entro i quali la Ditta dovrà fornire agli Uffici comunicazione, corredata di documentazione tecnica e rilevo fotografico, attestante il regolare allaccio alla pubblica fognatura della rete delle acque reflue provenienti dall'esercizio a definitiva risoluzione della problematica. I controlli da parte dei tecnici comunali erano partiti in seguito alla segnalazione di un residente della palazzina retrostante il Cheers che aveva dettagliatamente spiegato come le condotte di scarico convogliassero i reflui in una vasca retrostante l'edificio principale riempitasi in maniera tale da provocare la quasi totale ostruzione della bocca del condotto che collega la vasca al collettore della rete fognaria cittadina: una denuncia che ha trovato riscontro negli accertamenti effettuati dai tecnici comunali. Ora il titolare ha un mese di tempo per mettersi in regola e riaprire il bar.

E. Gan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA