SABAUDIASaranno chiusi da oggi al prossimo 3 febbraio asili nido, scuole dell'infanzia Cencelli e Giulio Cesare, centro diurno e ludoteca comunale e le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado dei sopracitati istituti. Lo ha stabilito con l'ordinanza numero 2 del 2021 il sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi. A seguito della chiusura del plesso 5 dell'istituto comprensivo Cencelli per il 25 ed il 26 gennaio e la quarantena per dieci giorni di alcuni alunni e docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria il primo cittadino aveva chiesto la convocazione di un incontro urgente che si è svolto ieri mattina ed al quale hanno partecipato anche la Asl di Latina ed il dirigente scolastico del Cencelli. Tenuto conto del numero elevato di casi di positività al covid 19 emerso tra alunni, genitori e soggetti che lavorano in ambito scolastico a seguito dei tamponi eseguiti presso il drive in appositamente allestito per le scuole presso il sito dell'ex Rossi sud a Latina e che è, a tutt'ora, in corso l'attività di monitoraggio e tracciamento da parte dell'Asl di Latina al fine di individuare i link epidemiologici il sindaco ha deciso di chiudere tutto. La maggior parte degli alunni risultati positivi al covid 19 frequenta attività sportive, ludico didattiche e ricreative presso le strutture presenti sul territorio comunale e questo significa che sono entrati in contatto con altre persone. Questo di fatto aggrava ancor più la situazione. Per assicurare lo svolgimento, in sicurezza, dell'attività didattica è necessario che venga quindi effettuata una approfondita disinfezione e sanificazione dei locali. Il fine è quello di limitare l'ulteriore diffondersi dell'epidemia anche in ambito extrascolastico.Quindi scuole chiuse e didattica in presenza sospesa. Dal 4 febbraio, se l'emergenza rientrerà e sarà stato possibile effettuare il tracciamento necessario, gli studenti potranno tornare sui banchi di scuola.