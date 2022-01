Martedì 18 Gennaio 2022, 05:04

È stato comunicato ieri alle famiglie dei bambini che frequentano la scuola materna Sibilla Aleramo di via degli Aurunci a Latina, che fa parte dell'istituto comprensivo Torquato Tasso, che da oggi tutte le classi saranno in quarantena.

Gli unici a poter frequentare e a poter rientrare in classe, ma da domani, mercoledí 19, sono gli alunni assenti dall'11 al 14 gennaio. Un incastro di quelli che nei giorni dell'ondata di Covid sta creando non poche difficoltà agli istituti scolastici e, di conseguenza, anche ai genitori.

A comunicare la chiusura ieri alle famiglie è stata la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Elisabetta Burchietti con una nota pubblicata anche sul sito della scuola in cui si legge: «Si comunica che essendosi verificati casi positivi al Covid tra il personale scolastico, tutte le sezioni del plesso Sibilla Aleramo sono poste in quarantena da martedì, in attesa di disposizioni ufficiali della Asl su durata e data effettuazione tamponi. Gli alunni assenti da scuola dall'11 al 14 gennaio, possono rientrare in presenza da mercoledi 19 comunicandolo via mail alle docenti coordinatrici di sezione».

Probabile che a risultare positivo sia stato qualche collaboratore scolastico che ovviamente lavora in tutto il plesso e che quindi la dirigente abbia ritenuto necessario provvedere alla chiusura, forse anche per una sanificazione, ma al momento questo provvedimento non è accertato. È la prima volta che tutte le classi di un plesso vengono chiuse a causa di positività che ormai negli istituti scolastici dilagano.

Inoltre per la scuola dell'infanzia, anche le nuove normative prevedono dieci giorni di quarantena con tampone, così come indicato dalla Asl, perché i bambini frequentanti hanno meno di 6 anni e dunque ancora non rientrano nella fascia pediatrica vaccinabile. Una ulteriore difficoltà in un periodo tutt'altro che facile.

