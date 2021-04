4 Aprile 2021

TERRACINA

Dopo 25 anni chiude il punto vendita del marchio MD di via Michele Roma. I 7 dipendenti, 6 donne e 1 uomo, nelle ultime ore hanno ricevuto una lettera con la nuova collocazione nei negozi dello stesso marchio che si trovano a Ceccano e a Formia. Di «ragioni tecniche di natura organizzativa e produttiva» si parla nella lettera che comunica il trasferimento a partire dal 12 aprile. «Una doccia fredda, una cosa che non si può descrivere- dice Annalisa Zoina, dipendente storica del punto vendita - Il negozio lavora, noi donne siamo tutte part-time quindi non escono chissà quanti stipendi ogni mese. Per me andare a Formia è impensabile». Per lei e per le sue colleghe, alcune trasferite anche a Ceccano. Chi non guida, chi non ha proprio la macchina. Ieri pomeriggio, ultimo giorno di apertura del negozio, è stato organizzato un piccolo presidio all'esterno, anche con la presenza dei clienti che hanno voluto esprimere la propria solidarietà al personale. «Da domani non so davvero dove andrò a fare la spesa» ha commentato una cliente. Al presidio era presente anche Gianfranco Cartisano della Uiltucs Latina. «Questo è un punto vendita diretto di MD, non è un franchising, così come l'altro sempre nel territorio di Terracina, sulla Pontina, vicino La Nespola. Chiediamo un confronto con l'Azienda che potrebbe spostare tutte le dipendenti nel punto vendita sulla Pontina facendo slittare la forza lavoro da lì, tutta dell'hinterland, nell'altro negozio presente a Latina». «Spostare queste lavoratrici a decine e decine di chilometri per ragioni tecniche e organizzative, quando l'attività effettivamente chiude, vuol dire metterle in condizioni davvero complicate». «Sentiamo il dovere di tutelare questa forza lavoro e di ricollocarla sul territorio» - termina Cartisano. Al momento di ufficiale non si sa nulla, nemmeno se nella struttura di via Michele Roma subentrerà un nuovo marchio. Il sindacato preannuncia altre iniziative qualora l'azienda non volesse avviare alcun confronto.

Rita Recchia

