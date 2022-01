Giovedì 13 Gennaio 2022, 05:02

Una lunga esperienza nella chirurgia della spalla, viaggi all'estero e pubblicazioni scientifiche, ma anche la presenza di colleghi da mezzo mondo arrivati all'Icot di Latina per studiare i metodi adottati. È per questo che l'ortopedico Claudio Chillemi è stato nominato membro onorario al XXV congresso della Società Latino-americana di spalla e gomito (Slahoc) che si è svolto a Quito, in Ecuador. Era tra i tre italiani invitati, con lui Alessandro Castagna (Istituto Humanitas Milano) e Giovanni Di Giacomo (Concordia Hospital Roma). Il titolo di Honorary member gli è stato assegnato «per il contributo e il supporto fornito al fine di incrementare la conoscenza della spalla in Latino-America». Un riconoscimento internazionale che premia oltre 20 anni di attività. Da quando è arrivato all'Icot, Chillemi si è occupato, inizialmente sotto la guida di Vincenzo De Cupis, della patologia della spalla e del suo trattamento chirurgico, sia a cielo aperto sia in artroscopia. Nel 2018, fra l'altro, ha pubblicato un libro in inglese sulla riparazione della cuffia dei rotatori con tecnica transossea che consente un recupero più rapido per il paziente. Tecnica che Chillemi ha esportato all'estero con specifici corsi. Una condivisione delle conoscenze che accende i riflettori internazionali sull'Icot, l'istituto diretto da Giancarlo De Marinis sede di eccellenze in campo ortopedico, e oggi anche in differenti branche medico-chirurgiche grazie alla presenza del Polo Pontino dell'Università Sapienza di Roma.

