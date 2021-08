Mercoledì 11 Agosto 2021, 05:02

COMUNE

Nuovi mercati nei borghi e sulla Marina, nuovi chioschi, nuovi posteggi, il tutto per «mettere ordine, in una situazione che era nebulosa, dare impulso all'economia, sviluppare i nostri prodotti a chilometro zero, migliorare la qualità della vita dei cittadini».

LE AREE

Così il sindaco di Latina, Damiano Coletta, ha commentato ieri l'approvazione in Consiglio comunale del nuovo Piano del commercio su aree pubbliche, che prevede una serie di novità improntate, secondo il progettista, l'architetto Raniero Grassucci, «a sicurezza, imprenditorialità, socialità, partecipazione». Centrale è la sicurezza, con gli adeguamenti richiesti dalla ultime normative, e poi la scelta di creare mercati come spazi di aggregazione sociale. La novità che più salta all'occhio sono i numeri: Latina avrà ora un mercato giornaliero in più, passando da 3 a 4 (all'annonario, a quello di via Aspromonte e di via G. B. Grassi, che andrà in piazza Col di Lana per motivi di sicurezza, si aggiungerà Rio Martino, che sarà stagionale e dedicato in particolare all'ittica); 9 mercati settimanali nel centro urbano (R6, Latina Scalo, e Q4 in via Montemezzi, a cui si aggiungono Piazza Dante e Viale Italia, Piazza Aldo Moro, Viale XVIII Dicembre, Porta Nord in via Pantanaccio e Via Corridoni); 5 mercati settimanali nei borghi (Grappa, Podgora, San Michele, Sabotino e Bainsizza); 2 mercati settimanali stagionali estivi sulla Marina (Rio Martino, che sarà anche giornaliero, e Vasco De Gama); 4 chioschi alimentari e 6 non alimentari (cancelleria, fumetti e riproduzione di chiavi); 7 chioschi di fiori fuori dai cimiteri; 15 posteggi fuori mercato di tipo alimentare e non alimentare.

IL QUADRO ATTUALE

Questo, a fronte della situazione attuale, che vedeva 3 mercati giornalieri (annonario, via Aspromonte, via Grassi), 3 settimanali (R6, Latina Scalo e Q4), 6 chioschi alimentari, 6 non alimentari, 5 di fiori. Istituzionalizzato anche il Mercatino della memoria in piazza del Popolo

TRUCK FOOD

Si è poi scelto di dare impulso allo street food e al truck food, per ridare vita «a piazza Dante, ormai usata come parcheggio di auto» ha spiegato Grassucci, e a Viale Italia. Ma ci sono rivisitazioni anche per altre aree di Latina, come piazza Moro, che avrà un mercato ampio, «ma non in concorrenza con quello settimanale», e Latina Scalo, che sarà messo in sicurezza. Nessun cambiamento, alla fine, eccetto quelli necessari per la sicurezza, per il mercato settimanale R6: «Dopo ampie e complesse discussioni e confronti, si è ritenuto valido lo stato attuale». Se per il dirigente Stefano Gargano si è trattato di «un adempimento necessario alla stessa legge regionale», l'assessore alle Attività produttive, Simona Lepori ha spiegato che «si è studiata la realtà attuale, si sono individuate le aree in cui erano necessario implementare l'offerta, e si è deciso anche di riqualificare gli spazi esistenti, in particolare l'R6»; inoltre, «il commercio a km zero rappresenta un valore di grande interesse, che testimonia ancora una volta l'attenzione all'economia del territorio». Per il presidente della commissione al ramo, Marco Capuccio, «con questo piano andiamo a coprire delle aree dove prima non c'erano mercati, dando nuovi servizi alla cittadinanza ed allo stesso tempo si farà girare l'economia di un settore che da tempo chiedeva un serio rilancio».

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA