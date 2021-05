12 Maggio 2021

BASKET

Va in scena oggi la penultima giornata del girone Blu nell'A2 del basket maschile, ma forse non tutti giocheranno. La Benacquista Latina scenderà in campo stasera (ore 20.30, porte chiuse) sul parquet dell'Agribertocchi Orzinuovi in un match dove chi vincerà agguanterà la salvezza matematica, mentre l'altra gara in cartello oggi in Piemonte, tra Casal Monferrato e San Severo, è ad alto rischio rinvio perché ieri mattina sul sito ufficiale del club, i pugliesi hanno comunicato la positività di due atleti nel gruppo squadra e chiesto alla Fip il rinvio della match con Casale e anche quella di domenica prossima contro Orzinuovi.

I destini di Latina e San Severo sono legati a doppio filo: i pontini hanno 8 punti in classifica e 2-0 nei confronti diretti col team della Daunia, che insegue a quota 6. Una vittoria di Latina o una sconfitta di San Severo regalerebbero la salvezza ai pontini, ma in caso di doppia sconfitta latinense e doppia vittoria pugliese, sarebbe San Severo a salvarsi e Latina a giocare i play-out.

In un campionato che finora è stato tutto tranne che regolare (pensate a Rieti costretto a giocare con 5 o 6 giocatori a referto e già condannato ai play-out) forse sarebbe il caso di chiudere qui i giochi per la retrocessione, salvando tutti e proseguendo solo con i play-off per l'A1. Latina comunque giocherà oggi: in caso di vittoria nerazzurra le altre gare non avrebbero più senso, ma al contrario se la Benacquista dovesse perdere, tutte le partite dell'ultimo turno dovrebbero essere spostate per attendere che San Severo prima recuperi il quinto turno con Casale e poi giochi il sesto in contemporanea con Latina per tutelare la regolarità del girone Blu.

PARTITA TOSTA

La situazione di precarietà in cui versa la Benacquista, però, è stata poco influenzata dal Covid. La squadra, costruita con parecchi difetti di carenatura, era stata aggiustata in corsa, ma poi il pivot Abdel Fall s'è rotto una mano e tanti equilibri sono saltati. Nelle ultime due gare Latina ha incassato pesanti sconfitte: 91-74 a Capo d'Orlando e 66-87 in casa con Casal Monferrato, giocando alla pari con i rivali di turno solo tre quarti di gara su otto. Anche con Orzinuovi, nell'andata, i nerazzurri, dopo un brutto primo tempo (36-45) hanno ribaltato il trend, vincendo 92-86 grazie ai 56 punti segnati nella ripresa: «Ci attende una partita tosta - conferma il capitano della Benacquista, Davide Raucci - Orzinuovi è una buonissima squadra. All'andata siamo stati bravi nel rimontare uno svantaggio importante, una prestazione incredibile, perché ognuno ha messo quel mattoncino in più. Sulla scia di quella prestazione, affronteremo i nostri rivali con lo spirito giusto: c'è gran desiderio di rivalsa dopo le ultime due gare e la volontà di lottare per conquistare i due punti determinanti per la nostra classifica. È stata una stagione lunghissima, siamo stati in parte sfortunati per gli infortuni che ci hanno limitato, e in parte per alcune opportunità che non siamo riusciti a concretizzare. Certamente l'assenza di Fall in tutta questa seconda fase è stata pesante, ma continueremo a combattere per raggiungere l'obiettivo fissato, la permanenza in A2, che per noi vale tantissimo».

Stefano Urgera

