L'ANALISI

A chi sono andati i 1.215 voti che agitano i partiti di centrodestra? Aspettando l'esito dello scrutinio delle due sezioni mancanti sappiamo che al momento le liste che hanno appoggiato Vìincenzo Zaccheo hanno ottenuto 31.086 voti, 1.215 più del loro candidato sindaco che è rimasto sotto quota trentamila.

Zacchep è l'unico tra i candidati ad essere andato peggio delle sue liste. Gli altri candidati, a cominciare da Damiano Coletta hanno invece preso più voti. Il sindaco uscente che sfiderà Zaccheo al ballottaggio ha preso 2.832 voti più delle sue quattro liste, il 2,8% in più. Zaccheo invece ha ottenuto il 4,89% in meno. Sono andati meglio delle proprie liste liste anche Annalisa Muzio (729 voti in più, pari allo 0,89%) e Antonio Bottoni (586 voti in più, lo 0,81%). Meglio delle liste, seppure di un soffio anche Gianluca Bono (119 voti in più, pari allo 0,01%), e Nicoletta Zuliani (255 voti in più, pari allo 0,26%). Meglio delle liste sono andati anche Sergio Sciaudone e Andrea Ambrosetti , rispettivamente di 46 e 14 voti. Per due voti invece Tonino Mancino ha fatto peggio della sua lista, ma è un dato che non ha alcun significato.

Torniamo invece a considerare quei 1.215 voti che mancano all'appello di Vincenzo Zaccheo. Per quale sindaco ha votato chi ha espresso quei voti di lista? Chi ha beneficiato di quel voto disgiunto? Bisogna premettere che solo conteggiando una a una quelle schede lo si potrebbe sapere con certezza. Ma allo stato una cosa balza agli occhi: sommando i voti in più ottenuti da Annalisa Muzio e Antonio Bottoni, ovvero i due candidati più vicini all'elettorato potenziale delle liste di centrodestra che sostengono Zaccheo, si ottiene una cifra (1.315 voti) praticamente sovrapponibile a quelli che non ha avuto Zaccheo.

E' una supposizione perché allo stato, con i numeri pubblicati che abbiamo a disposizione, non si può comprendere se i flussi da una coalizione a un'altra siano stati più variegati e più complessi da decifrare. Ma se fosse valida l'ipotesi del transito dei voti dal centrodestra verso i candidati Muzio e Bottoni, vorrebbe dire che i quasi 3 mila elettori che hanno votato semplicemente Damiano Coletta senza optare per nessuna lista, hanno espresso un voto alla persona, al sindaco uscente.

Ma questa ipotesi potrebbe essere valida anche per la Muzio e per Bottoni, voti a loro e non alla lista, ma questo vorrebbe dire che parte dei 1.215 voti che mancano all'appello per Zaccheo sono andati da elettori di centrodestra direttamente a Coletta. In tutti e i casi sono voti di protesta contro l'indicazione del candidato da parte della coalizione. Ed è questo che agita Zaccheo e i partiti che lo hanno sostenuto fin qui, perché è indice di un malessere che potrebbe condizionare il ballottaggio. Ovviamente Zaccheo mostra sicurezza, parla di lealtà e di fiducia reciproca, ma ha chiesto conto ai partiti di quei 1.215 voti in meno.

