14 Marzo 2021

IL SINDACATO

Dopo otto anni Anselmo Briganti lascia il suo ruolo di Segretario Generale della Cgil Frosinone Latina. Al suo posto subentra Giovanni Gioia. «Sono stati anni difficili ed intensi dove abbiamo dovuto affrontare momenti molto complicati ha detto Briganti - La crisi economica ha prodotto la chiusura di tante aziende con la perdita di innumerevoli posti di lavoro, sono aumentate le diseguaglianze e le fasce di popolazione in povertà, per le quali abbiamo sempre cercato di mettere in campo interventi atti a ridurre anche l'enorme crisi sociale. Il Covid ha messo in discussione tutte le nostre certezze ed indebolito ancora di più il sistema produttivo e l'occupazione. In un contesto così drammatico abbiamo comunque cercato di fare il possibile per dare delle risposte tempestive e positive al territorio». E l'obiettivo è continuare a farlo. «Dobbiamo continuare a lavorare con tanta responsabilità e impegno spiega Gioia - cercando di dare le giuste risposte ai lavoratori. Importante sarà la sinergia con le altre organizzazioni sindacali, Cisl e Uil e con le forze politiche e istituzionali del territorio per costruire le basi di una ripresa che deve necessariamente passare per questa sinergia». Il nuovo segretario ha le idee chiare sul futuro: «Come abbiamo sempre fatto, lavoreremo per la sicurezza e la tranquillità dei lavoratori, per i giusti diritti e non sono solo parole, ma fatti che soprattutto in questa fase pandemica, devono essere portati avanti, come abbiamo sempre fatto. Dobbiamo ovviamente tutelare i lavoratori più a rischio, non dimenticando mai quei settori oggi ancora completamente fermi. Siamo fiduciosi in un rilancio e una ripresa che però deve partire subito». Un ringraziamento ad Anselmo Briganti: «Il lavoro sarà grande ed emozionante però abbiamo delle certezze ovvero quello di lavorare in continuità con la linea dell'ex segretario contando su una organizzazione al passo con i tempi per un rilancio del territorio. L'entusiasmo, la passione e la responsabilità ci sono».

Francesca Balestrieri

