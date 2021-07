Domenica 4 Luglio 2021, 05:02

LA NOVITA'

A Latina i certificati anagrafici si potranno richiedere e ritirare anche in tabaccheria. E, più in là, anche presso le edicole. È la novità, da tempo discussa e due giorni fa approvata in commissione Affari Istituzionali del Comune di Latina, presieduta da Marina Aramini, che ha dato il via libera all'apposito delibera. L'atto consentirà all'amministrazione di piazza del Popolo di stipulare la convenzione per estrazione e stampa dei certificati anagrafici presso gli esercizi associati alla federazione italiana tabaccai. Una misura pensata per delocalizzare gli uffici, per tutti i cittadini che non hanno ancora una Spid (l'identità digitale che consente l'accesso tramite computer alla pubblica amministrazione e ai suoi servizi) o non hanno un accesso internet per scaricare i certificati in autonomia, senza recarsi necessariamente in Comune. Il costo di ogni certificazione sarà di 2 euro. Il software operativo che sarà concesso ai tabaccaigarantirà la privacy degli utenti, al pari della garanzia della sicurezza dei dati offerta dall'amministrazione di piazza del Popolo. Il rilascio dei certificati sarà immediatamente operativa, dopo che la delibera sarà stata approvata anche dal Consiglio comunale. «È un servizio valido da offrire ai cittadini, che non saranno più costretti a recarsi necessariamente in Comune per ottenere il proprio certificato», spiega Marina Aramini. «Inizialmente, il servizio sarà disponibile esclusivamente nei tabaccai autorizzati e successivamente sarà esteso anche alle edicole», conclude la Aramini.

An. Ap.

