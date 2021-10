Venerdì 29 Ottobre 2021, 05:02

Cercasi gol, possibilmente decisivi. Il Latina Calcio 1932 quest'oggi sosterrà la rifinitura in vista del match di sabato contro la Fidelis Andria che vale una bella fetta di stagione. E per scardinare la difesa pugliese c'è bisogno dell'incisività e di qualità sotto porta, spesso mancate durante le prime uscite stagionali. Per lasciare l'ultimo posto della graduatoria e tornare a sorridere la formazione nerazzurra si affida ai suoi centravanti che, fino ad ora, hanno offerto prestazioni altalenanti.

In undici partite i pontini hanno messo a segno in tutto 9 reti, sei dei quali portano la firma degli uomini offensivi. Carletti era partito a spron battuto, con la doppietta decisiva alla Paganese nel secondo turno di campionato e la rete che è valsa un bel punto in casa dell'Avellino. Jefferson ha contribuito al successo al Francioni con il Picerno siglando la seconda delle tre reti che hanno deciso la sfida, mentre a nulla è valso il guizzo di testa domenica scorsa contro il Potenza. Un'incornata che ha solamente illuso il Latina, uscito senza punti dalla trasferta in terra lucana. E poi Sane che, nonostante un minutaggio minimo, è riuscito a mettersi in mostra chiudendo l'incontro con il Picerno. Ci si aspetta di più dagli attaccanti, così come da tutta la squadra che dovrà mettere in condizioni maggiormente favorevoli i propri stoccatori. Di Donato le ha tentate un po' tutte sino a questo momento, cambiando spesso la combinazione di attaccanti senza però ai trovare un assetto convincente fino in fondo. Si attendono segnali di vita da Rosseti, ancora a caccia del primo sigillo e il baby Mascia, autore di buone prestazioni a inizio torneo e poi calato un po' alla distanza.

Si registra purtroppo un brutto infortunio in casa nerazzurra. Dopo gli accertamenti effettuati nella giornata di ieri è arrivato l'amaro verdetto per il centrocampista Spinozzi, che dovrà ricorrere ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Di Donato perde così una pedina importante nella zona nevralgica del campo. Per il mediano la stagione sembra essere già terminata.

La Lega Pro ha ufficializzato il rinvio di Catania-Vibonese, gara in programma domenica al Massimino e che interessa da vicino proprio i nerazzurri visto che i calabresi hanno gli stessi punti in classifica (8). La Lega si legge nel comunicato in relazione all'emergenza maltempo che ha colpito duramente la città di Catania, dispone che la gara Catania-Vibonese venga rinviata a data da destinarsi.

