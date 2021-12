Giovedì 30 Dicembre 2021, 05:02 - Ultimo aggiornamento: 09:06

Era andato a cercare la madre persino in ospedale, dove la donna stava lavorando. Non contento dell'ennesimo rifiuto della donna a consegnarli soldi che avrebbe utilizzato quasi certamente per acquistare droga,.

Accortasi del pericolo, la signora ha provato a nascondersi in un reparto, ma l'uomo - 33 anni - ha dato in escandescenza e danneggiato tutto quello che si trovava di fronte.

È accaduto ieri mattina, all'ospedale Alfredo Fiorini di Terracina dove solo l'arrivo del personale della Polizia di Stato ha evitato il peggio.

L'uomo stava danneggiando gli arredi, con l'intento di arrivare ad aggredire la mamma, riuscendo a forzare anche la porta del reparto dove si era rifugiata. I poliziotti hanno scoperto che l'uomo, abituale assuntore di cocaina, si stava rendendo responsabile dell'ennesimo episodio di maltrattamenti nei confronti della madre. La donna, a questo punto convinta di essere in pericolo, formalizzava denuncia nei confronti del figlio.



Gli elementi raccolti da personale della polizia scientifica, sia in Ospedale che presso l'abitazione dell'arrestato, unitamente alle testimonianze degli agenti, consentivano di delineare l'abitualità delle condotte violente dell'uomo.

A quel punto, sulla base degli elementi raccolti, il magistrato di turno presso la Procura di Latina ha disposto l'arresto dell'uomo. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito con le accuse di maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio presso la casa circondariale di Napoli a disposizione dell'autorità giudiziaria.

All'ospedale Fiorini di Terracina si tratta dell'ennesimo episodio di danneggiamento e di persone che vanno in escandescenza.

