16 Marzo 2021

CIRCEO

È Vincenzo Cerasoli il nuovo vice presidente del Parco Nazionale del Circeo. Il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco che si è riunito lo scorso 13 marzo lo ha eletto all'unanimità in quanto si è ritenuto opportuno «provvedere in merito con urgenza al fine di consentire la nomina in quanto figura istituzionalmente idonea a garantire il corretto funzionamento dell'Ente». Dopo le dimissioni del presidente del Parco, Antonio Ricciardi e dopo che il Ministero dell'Ambiente ha respinto per vizi procedurali la terna nella quale avrebbe dovuto essere scelto il futuro direttore dell'Ente Parco, attualmente l'area protetta pontina è priva di una guida. Il neo vice presidente Vincenzo Cerasoli (nella foto) era attualmente membro del Consiglio Direttivo e riveste anche la carica di consigliere comunale a San Felice Circeo con delega all'Urbanistica e Pianificazione del territorio. In passato è stato anche sindaco di San Felice Circeo. «Ringrazio coloro che mi hanno designato per la fiducia che hanno riposto in me ha commentato Cerasoli Il Parco Nazionale del Circeo sta affrontando una fase molto dedicata al momento in quanto mancano sia il presidente che il direttore. Per quanto riguarda quest'ultimo occorrerà rifare il bando da capo per giungere alla scelta della nuova terna alla luce delle criticità emerse e dei bandi emessi da altri Parchi come quello del Cilento. Contiamo di avviare la procedura entro fine mese. Intanto, nelle more, abbiamo deciso con la Comunità del Parco, di recarci al Ministero per chiedere che venga nominato quanto prima un nuovo presidente. Non siamo favorevole alla nomina di un commissario che non avrebbe comunque tutti i poteri necessari che servono per lo svolgimento della funzione di presidente». Il commissario probabilmente non potrebbe nominare la terna di nomi tra i quali il Ministro dovrà scegliere il nuovo direttore. Per quanto riguarda invece la questione del bando per i daini conferma che è stato prorogato il termine in quanto alla scadenza prevista erano giunte solo pochissime adesioni.

Ebe Pierini

