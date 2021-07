Mercoledì 21 Luglio 2021, 05:02 - Ultimo aggiornamento: 11:14

Centrodestra di Latina alla prova del nove per l'unità alle prossime elezioni amministrative, ma appare ormai evidente che una scissione non sia un'ipotesi così remota. Emerge a livello nazionale, come a livello locale. Nelle ore scorse, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni ha insistito molto sulla necessità di un chiarimento interno al centrodestra. Allo stesso modo, a livello locale, FdI ha scelto di rompere il silenzio, con una nota che lascia aperta ogni ipotesi, inclusa quella di una eventuale corsa solitaria.



LA NOTA

La nota prende le mosse da una riunione interna di due giorni fa, con il coordinatore provinciale, senatore Nicola Calandrini, l'europarlamentare Nicola Procaccini, il vice coordinatore regionale Enrico Tiero, i consiglieri comunali, Andrea Marchiella, Matilde Celentano e Raimondo Tiero e il portavoce comunale, Gianluca Di Cocco.

«In questo incontro - spiega Calandrini - è stato ribadito l'auspicio che il centrodestra possa presentarsi unito e compatto già al primo turno elettorale, perché sarebbe un segnale importante per la città, un segnale di armonia».



Un auspicio, appunto, per il quale «torniamo ad invitare i nostri alleati affinché prendano in considerazione i nomi proposti da Fratelli d'Italia, sui quali purtroppo abbiamo la sensazione che non siano stati adeguatamente analizzati. Chiaramente questo ci dispiace ma non ci ferma». Calandrini fa riferimento ai nomi che FdI ha messo sul tavolo della candidatura a sindaco per il centrodestra, nomi interni, come quelli di Matilde Celentano o Gianluca Di Cocco. Nomi su cui FdI sta insistendo molto, al pari però di quanto sta facendo anche la Lega, con i nomi di Giovanna Miele e Vincenzo Zaccheo. Entrambi i partiti chiedono il diritto di indicare il nome, ma FdI, forte del successo ottenuto venerdì scorso in città nell'incontro della Meloni, precisa che da un lato «si auspica che quanto prima si definisca il quadro delle alleanze al primo turno e dei relativi candidati sindaco»; al tempo stesso però «siamo anche consapevoli e amareggiati del fatto che sia stia facendo tardi; noi andiamo avanti e siamo comunque attivi e impegnati e non stiamo fermi ad attendere una decisione che certamente vorremmo venisse presa quanto prima».

Non solo: FdI precisa anche che sta proseguendo il lavoro e gli incontri per definire «il nostro programma elettorale».

