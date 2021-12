Sabato 11 Dicembre 2021, 05:03

GLI EQUILIBRI

FdI nettamente all'opposizione; FI a supporto, ma delibera per delibera; Latina nel cuore che non si tirerà indietro per il rilancio della città; Lega che va da sola e - al momento - si tira fuori e rinuncia a entrare in giunta e, anzi, fotografa la «nuova maggioranza creatasi in aula». Damiano Coletta, primo cittadino di Latina, ha avuto due giorni fa in aula la prima prova della difficoltà di gestione governativa di questa consiliatura, con tre ratifiche di variazioni di bilancio che hanno ottenuta ciascuna voti diversi da parte del centrodestra. Una consiliatura sul filo del rasoio, si direbbe.

All'indomani della frattura nel centrodestra, ieri la Lega ha inviato una nota durissima, in cui i consiglieri comunali affermano che «è evidente che il sindaco e la sua giunta abbiano trovato in aula una maggioranza», con un chiaro riferimento a Forza italia e al voto dei consiglieri azzurri che ha consentito il via libera a alcuni provvedimenti. «Per questo - continuano i leghisti - riteniamo corretto che siano loro a prendersi la responsabilità di governare, in Consiglio, in giunta e nelle commissioni». Commissioni per formare le quali «abbiamo chiesto al presidente del Consiglio la convocazione urgente della conferenza dei capigruppo: sono centrali per il ruolo decisionale e di indirizzo, oltre che per il controllo sulla giunta; e le delibere votate giovedì in Consiglio non avevano il visto delle commissioni, in quanto ancora non costituite». Inoltre, «sarà necessario rivederne la composizione, tenendo conto dei nuovi equilibri emersi nel Consiglio: crediamo che alle minoranze spetti quindi la presidenza della commissione Trasparenza, e le altre presidenze di commissione che emergeranno dai lavori della capigruppo. Ma le forze di maggioranza dovranno anche decidere cosa fare della presidenza del Consiglio comunale. Auspichiamo infine che si torni al voto, a oggi non voluto non solo dalla maggioranza di Coletta ma anche da alcuni della minoranza». La Lega, attualmente, ha fatto un passo indietro sui due assessorati. Solo FdI resta dunque nettamente all'opposizione della giunta Coletta. Giovedì mattina erano anche stati consegnati i punti programmatici, tra i quali la richiesta arrivata dal centrodestra di azzerare i vertici di Abc. Richiesta respinta, ma è stata comunque fornita un'apertura per ulteriori miglioramenti del servizio.

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA