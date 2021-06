Mercoledì 30 Giugno 2021, 05:02

VERSO IL VOTO

Dino Lucchetti. È questa la nuova ipotesi, entrata ieri nella girandola delle figure indicate quali possibili candidati sindaco di Latina di un centrodestra unito. Girandola di consultazioni, ieri, febbrili, a livello locale, tra FI, FdI e Lega, in attesa di un tavolo nazionale sempre più atteso e che, inizialmente indicato per oggi, si dovrebbe tenere con ogni probabilità domani. In questa girandola, ieri è stato ipotizzato anche il nome di Dino Lucchetti, uno degli avvocati più noti del capoluogo pontino, già più volte tentato dalle sirene della politica, da un lato e dall'altro, e che ha dalla sua una avventura rimasta nel cuore degli appassionati pontini: nella seconda metà degli anni 2000 fu infatti presidente dell'associazione Aeroporto per Latina. Sodalizio che fu molto attivo tra il 2006 e il 2008 nella battaglia per aprire ai voli anche civili l'aeroporto militare Comani di Latina Scalo. Sul piatto, ancora, i nomi di Cesare Bruni, che, contattato alcuni giorni fa, ha dato la disponibilità a mettere a disposizione la propria esperienza come consigliere comunale in più mandati; Fausto Bianchi, imprenditore, nome della società civile, ma anche figlio di Vincenzo, che fu tra i fondatori di Forza Italia in provincia e più volte deputato del partito azzurro; tra di loro, spicca sempre quello dell'ex sindaco Vincenzo Zaccheo. È Zaccheo, visto come nume tutelare del centro destra, di fronte al quale sarebbero cadute anche le ultime perplessità. FdI insiste però ancora, per bocca del suo vice coordinatore regionale del Lazio, Enrico Tiero, sul fatto che «Latina è una città nella quale è giusto che sia FdI a decidere il nome». Tiero non ne fa, di nomi: «Sono tutte candidature stimabilissime, ma sono convinto che non vadano bruciate». Sul rifiuto di Giovanna Miele, proposta dalla Lega, a essere candidata per il centrodestra, osserva che «è una ragazza che io stimo molto, ma non era candidata per il centrodestra: era stata presentata da un partner del centrodestra e basta». E insiste anche su nomi interni: «La scelta spetta a FdI, e noi abbiamo i nostri nomi sul tavolo (Gianluca Di Cocco, Matilde Celentano e Giorgio Ialongo, ndr) che non hanno nulla in meno rispetto agli altri».

Andrea Apruzzese

