Non è ancora fumata bianca per il candidato sindaco del centrodestra a Latina. Il tavolo nazionale ieri è infatti andato per le lunghe nella discussione degli altri centri al voto nella provincia di Roma, e su altri temi politici all'attenzione dell'aula. Al tavolo di ieri erano presenti, tra gli altri, Claudio Fazzone e Alessandro Calvi per FI (segretario regionale e provinciale), Nicola Calandrini per FdI (coordinatore provinciale), Claudio Durigon per la Lega (sottosegretario). I nomi sul tavolo ieri erano quelli dell'ex sindaco Vincenzo Zaccheo, di Giovanna Miele (sempre sponsorizzata dalla Lega, che spera di raggiungere unità sul suo nome e di convincerla quindi a valutare nuovamente una candidatura, dopo il passo indietro di alcuni giorni fa) e Cesare Bruni, per anni consigliere comunale, ma toccherà attendere ancora tra oggi e domani per una scelta finale. Intanto, c'è maretta nel Partito democratico, in seguito a un post molto critico pubblicato su Fb dal vicesegretario comunale del capoluogo, Stefano Vanzini, già al vertice dei Giovani democratici. Vanzini interviene dopo la nascita di Paradigma X, movimento femminile trasversale, siglato tra le altre dal capogruppo del Pd, Nicoletta Zuliani, dalla segretaria comunale, Franca Rieti, dalla Muzio stessa, che stamattina presenterà la sua candidatura per Fare Latina, e da Giovanna Miele, ancora oggi possibile candidata per il centrodestra. Vanzini non ci sta e spiega: «Credo nel confronto, non nella trasversalità. Poiché non è un valore a priori, dubito che possa essere un valore in politica. Utilizzata spesso come scorciatoia per ottenere facile consenso. Che trasversalità mai ci potrà essere tra Azione e Italexit? (Nel frattempo Azione ha bocciato l'appoggio di Italexit alla Muzio, ndr) O tra chi fino all'altro ieri era il possibile candidato della destra pontina e chi come noi l'ha sempre combattuta? Le differenze sono punti di vista sul mondo, priorità diverse, un approccio diverso ai problemi». Chiarissimo il riferimento al documento di Paradigma X, che ha visto insieme Rieti, Zuliani, Miele e Muzio. Ampio il dibattito che ha scatenato, evidente nei commenti sotto il suo post, come è interessante notare che i mi piace siano stati posti anche da esponenti di rilievo del Pd stesso.

