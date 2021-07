Mercoledì 7 Luglio 2021, 05:02

VERSO IL VOTO

Ancora poche ore per definire il candidato sindaco del centrodestra per Latina. Ieri i leader nazionali di FI, FdI e Lega hanno definito il quadro per Milano e Torino, e subito dopo hanno iniziato a valutare anche le possibilità per il capoluogo pontino. Una prima presa di contatto con la realtà politica di Latina, che proseguirà oggi. Le valutazioni dei leader nazionali, affiancati dai segretari territoriali dei rispettivi partiti, potrebbero chiudersi già oggi e quindi in queste ore si potrebbe avere il nome, atteso ormai da mesi. Al massimo, fanno trapelare i ben informati dai corridoi di partito, si dovrebbe attendere domani. Al momento, è ancora braccio di ferro tra le tre anime del centrodestra, e in particolare tra FdI, che rivendica di indicare il nome del candidato tra i propri esponenti, e la Lega, che rivendica l'ultima parola. La battaglia, fino a ieri sera, era ancora tra un candidato della società civile e uno politico. L'ascensore dei nomi vede risalire quelli dell'avvocato Giovanni Lauretti e di Matilde Celentano, affiancati da Vincenzo Zaccheo e Cesare Bruni. Ma non è del tutto tramontata ancora l'ipotesi Giovanna Miele: vero è che la consigliera comunale, eletta cinque anni fa con FI (e oggi di Laboratorio identità futuro), sponsorizzata dalla Lega, aveva detto chiaramente di non essere più disponibile, a fronte dei contrasti apertisi nel centrodestra sul suo nome. Ma la Lega, e in particolare il sottosegretario Claudio Durigon che per il partito di Matteo Salvini sta portando avanti le trattative, sembrano non avere ancora perso tutte le speranze di chiudere un accordo unitario su di lei, facendola così tornare sui suoi passi. Intanto è finalmente arrivata, dopo mesi, la conferma della candidatura a sindaco di Annalisa Muzio per Fare Latina. Ieri è infatti stata convocata la conferenza stampa per la presentazione ufficiale della candidatura, domani mattina all'Hotel Europa, alla presenza di liste associazioni e comitati che la sosterranno.

An.Ap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA