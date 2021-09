Venerdì 24 Settembre 2021, 05:02

VERSO IL VOTO

La campagna elettorale del centrodestra aveva preso una piega mesta, qualcuno ha detto calante. Ieri pomeriggio i partiti che sostengono Vincenzo Zaccheo hanno tentato di dare una scossa, quasi un elettroshock, per andare all'attacco frontale dell'avversario, il sindaco uscente Damiano Coletta. «Assistiamo sconcertati alla sistematica e quotidiana delegittimazione che la maggioranza targata Lbc ed il suo Sindaco operano sui social e sulla stampa nei riguardi dei partiti e delle liste che compongono la coalizione di centrodestra. E' inaccettabile che si faccia di tutta un'erba un fascio, creando un clima da caccia alle streghe che avvelena i pozzi e incendia il clima della campagna elettorale» scrivono Nicola Calandrini, segretario provinciale Fdi; Gianfranco Rufa, commissario provinciale Lega; Alessandro Calvi, segretario provinciale FI; Marinella Pacifico di Cambiamo!; Giuseppe Di Sangiugliano, Udc; Teresa Coluzzi di Latina nel Cuore e Marco Gatto di Vola Latina.

La risposta del sindaco non si fa attendere. Ed è durissima: «Sanno di perdere e scrivono note contro di me - posta su Fb - Sanno di perdere e si preparano a insultare. Sanno di perdere e vogliono prescrivere un passato di disastri che però i Latinensi non possono dimenticare. Ma noi non ci caschiamo».

Cerchiamo di capire che cosa è successo. Dall'inizio della campagna elettorale il sindaco Damiano Coletta ha ricordato nei comizi com'era Latina prima del suo arrivo. Ha raccontato delle inchieste che hanno portato in carcere ex amministratori, ha raccontato del processo per lo scandalo Metrolatina che si è chiuso con il proscioglimento di Vincenzo Zaccheo per intervenuta prescrizione, ha raccontato delle concessioni firmate dall'allora sindaco per la gestione di piscina e cimitero definendole «sbilanciate a favore del privato». E questo chiaramente a Zaccheo e ai partiti che hanno deciso di candidarlo non è piaciuto. «Da uomini e donne rispettosi delle istituzioni, ci aspettavamo che il monito di sua eccellenza il Prefetto ad abbassare i toni trovasse accoglimento anche da parte del sindaco Coletta».

In realtà il prefetto aveva rivolto un appello dopo le minacce e il ferimento di un candidato davanti al point elettorale di Annalisa Muzio. Ma tant'è. I partiti del centrodestra ritengono «inaccettabile che un sindaco in carica, straparlando di presunti comitati d'affari, insulti non tanto i rappresentanti politici del centrodestra, quanto le migliaia di cittadinielettori che abbiamo l'onore e l'onere di rappresentare».

Il sindaco Coletta risponde per le rime: «Andiamo avanti. Siamo l'unica alternativa politica possibile per i Latinensi, per tutti i Latinensi. Anche e soprattutto per quelli moderati e liberali, per gli elettori di centrodestra che non possono sopportare i vecchi comitati d'affari - rincara la dose - che hanno affamato e mangiato sulle spalle della nostra città».

Ormai è un duello. Dicono i partiti di centrodestra: «Il sindaco puntualmente fugge dal confronto sul merito delle questioni politicoamministrative, salvo utilizzare la questione morale come una clava per colpire l'avversario politico. La città di Latina, a pochi giorni dal voto, non ha la minima idea del programma di governo di Damiano Coletta, né della sua idea di sviluppo per la città».

«Io sono pronto a confrontarmi con chiunque anche domani - replica Coletta - in piazza, davanti alle cittadine e ai cittadini. Io posso metterci la faccia, loro evidentemente no».

«Latina ha bisogno di una pacificazione sociale e politica, non di una esasperazione manichea» insistono Calandrini e gli altri rappresentanti del centrodestra. E lanciano una frecciata al loro ex alleato, Vincenzo Bianchi, che li ha abbandonati appoggiando Coletta: «Se, ad esempio, il Sindaco per giustificare la creazione di Abc non perde occasione per denunciare il poltronificio di Latina Ambiente ad opera di quelli di prima, poi non può farsi immortalare accanto a chi di quel poltronificio fu Presidente senza perdere quel po' di credibilità che gli rimane». Coletta tira dritto: «Andiamo avanti, continuiamo a liberare Latina, inizia il nostro secondo tempo, e questa partita la vinciamo. Tutti insieme. Daje!». Il duello è aperto.

Vittorio Buongiorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA