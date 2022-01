Martedì 11 Gennaio 2022, 05:01

CALCIO

Riprenderanno oggi gli allenamenti del Latina Calcio 1932 dopo un paio di giorni di riposo. I nerazzurri saranno in campo sul sintetico della Samagor per iniziare l'avvicinamento alla prima sfida del 2022, in programma domenica 23 gennaio in casa del Foggia. Sarà l'occasione per i nerazzurri per provare a vincere la prima partita in trasferta della stagione. Fino a questo momento, infatti, i pontini hanno collezionato solo due pareggi, con Avellino e Monopoli, mentre al Francioni i ragazzi di mister Daniele Di Donato hanno mostrato la parte migliore di sé. Stamane alle 10.30 si uniranno al gruppo anche i tre giocatori che erano risultati positivi a inizio anno. Per quanto concerne il mercato, la società è sempre alla ricerca di un centrocampista, un tassello indispensabile per completare un reparto numericamente corto. Se si presentasse l'occasione giusta, si potrebbe intervenire anche sulla corsia di sinistra dove oggi sono presenti Nicolao e Atiagli (quest'ultimo uscito dalle rotazioni nelle ultime gare). Anche il Foggia sta cercando di rinforzare la propria rosa, il ds Pavone sta seguendo diversi profili tra i quali Emmanuel Gyabuaa di proprietà dell'Atalanta e Simone Russini del Catania, attaccante versatile in grado di giocare in più posizioni nel reparto avanzato. Si parla anche di un interesse per Alessandro Cortinovis (2001) centrocampista offensivo di proprietà dell'Atalanta e in forza alla Reggina e Djavan Anderson, classe 1995, esterno destro di difesa, attualmente al Cosenza ma di proprietà della Lazio. C'è ancora del tempo prima di tornare al calcio giocato, ma per il 23 potremmo vedere un confronto tra due squadre leggermente diverse da quelle viste nel match d'andata finito in parità nel capoluogo pontino.

STOP REGIONALE

I numerosi casi di positività al Covid-19 e il forte aumento dei contagi hanno costretto la Lega Nazionale Dilettanti a fermare i campionati regionali di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria, oltre a tutti i tornei giovanili. Tale scelta è stata compiuta per permettere a tutte le società di aspettare la fine della quarantena per i membri dello staff positivi al virus, evitando inoltre ulteriori contagi tra gli atleti. Il Comitato Regionale ha dunque optato per una sospensione di due settimane, per poi riprendere con le partite ufficiali il prossimo 30 gennaio con la speranza che la situazione possa essere migliore di quella attuale. Da questa settimana, inoltre, sarà obbligatorio il possesso del Green Pass Rafforzato per lo svolgimento dell'attività degli sport di squadra anche se effettuati all'aperto per i maggiori di 12 anni.

AMATORI

Anche il Gruppo Sportivo Italiano ha deciso nei giorni scorsi di sospendere il campionato amatoriale di calcio a 11. «L'obiettivo che da sempre ci siamo posti è stato quello di ampliare la base dei praticanti l'attività sportiva - si legge in una nota della federazione - Consapevoli che lo sport è un fattore positivo per la vita delle persone, abbiamo deciso, ascoltate le società, di procedere ad una misura di restrizione nella prosecuzione del torneo, dal prossimo 28 gennaio, per quei soggetti, di cui rispettiamo pienamente convinzioni e valutazioni, privi del Green Pass da vaccinazione anti covid, una misura che certo non ci piace. Escludere, anziché includere, è contro il nostro modo di vedere e pensare lo sport. In questo momento ci sembra però necessario tutelare quella stragrande maggioranza di atleti, dirigenti e arbitri che sono vaccinati e che comprensibilmente avvertono un senso di timore all'idea di entrare in contatto con chi non ha alcuna forma di protezione».

Davide Mancini

