LO SCONTRO

Sono i contrasti interni il primo vero problema del centro commerciale Morbella. Giorno dopo giorno la situazione diventa sempre più tesa, una parte dei commercianti consorziati è ormai ai ferri corti con il presidente del Consorzio, Salvatore Centola.

La riapertura di sabato, dopo l'inatteso stop per motivi di sicurezza, doveva essere un momento di gioia per tutti e invece è diventata una ulteriore occasione di scontro. Il giorno precedente, venerdì mattina, la polizia è intervenuta nella vecchia sede del bar 111 dove era in corso un'assemblea. Commercianti e presidente hanno discusso sulle condizioni di sicurezza del locale, troppo piccolo per accogliere tutti i potenziali partecipanti e pericoloso per la presenza di impianti a vista e cavi scoperti. La polizia ha riportato la calma, ma l'episodio è culminato con una denuncia presentata in Questura da alcuni commercianti che potrebbe portare a ulteriori sviluppi. Il giorno dopo, sabato, in occasione della riapertura, alcuni esercenti sono stati multati per aver aperto con qualche minuto di ritardo violando così il regolamento interno. Sembra una beffa che di certo non finirà con il pagamento della sanzione ma con ulteriori impugnazioni.

I dissidi nella gestione del centro commerciale vanno avanti da mesi ma sono diventati più aspri nell'ultimo periodo. Di certo la chiusura ordinata dai vigili del fuoco ha fatto precipitare una situazione già molto tesa. Basti pensare che uno dei commercianti ha presentato una denuncia per stalking e violenza privata ottenendo dal giudice il divieto di avvicinamento nei confronti del direttore del centro commerciale con il quale aveva avuto dissidi culminati in minacce di morte.

