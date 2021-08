Domenica 22 Agosto 2021, 05:02

IL RICORSO

Torna nuovamente all'esame del Tar di Latina la vicenda del centro commerciale Globo, la struttura sulla Pontina nata su un'area di oltre 32mila metri quadrati dalle ceneri dell'ex fabbrica Seranflex e mai aperta per una serie di vicissitudini non soltanto amministrative ma anche di carattere penale. E' fissata per settembre l'udienza davanti al Tribunale amministrativo che su sollecitazione dei proprietari chiama nuovamente in causa il Comune di Latina rispetto al quale lo stesso Tar, con più sentenze definitive, ha accertato l'obbligo dell'ente di pronunciarsi sulla richiesta di variante degli strumenti urbanistici formulata nel 2018 dalla società Globo con riferimento alla destinazione dell'area dove ha trovato realizzazione il complesso commerciale. L'amministrazione da parte sua ha provveduto a riesercitare i poteri di cui dispone rispetto alla domanda in argomento, nonché ad avviare un procedimento volto alla verifica degli atti di assenso edificatorio rilasciati in favore di quanti hanno effettuato nel tempo le immutazioni del territorio che hanno dato vita alla struttura commerciale e tutti i provvedimenti emessi sono diventati oggetto di ricorso e motivi aggiunti da parte della società notificati al Comune rispettivamente il 26 giugno e il 3 agosto scorsi. All'ente si chiede con apposita istanza la sospensione degli effetti di quei provvedimenti e sarà quindi il Tar, davanti al quale l'amministrazione ha deciso di costituirsi in giudizio con l'avvocato Francesco Cavalcanti, a stabilire l'eventuale validità degli atti che hanno impedito a tutt'oggi l'apertura del centro commerciale. La struttura della società Mimosa Park è stata realizzata utilizzando l'area e parte della volumetria della ex Seranflex. In origine i proprietari avevano ottenuto dal Comune capoluogo la sanatoria per la trasformazione dell'immobile in commerciale e la concessione edilizia per realizzare una serie di negozi ma secondo l'indagine condotta dalla Procura che nel 2016 ha portato al sequestro dell'immobile tuttora in vigore - sia il condono che la concessione sono da considerarsi illegittimi poiché basati su falsi presupposti. Così il centro commerciale, acquistato dalla società abruzzese Globo, non ha mai aperto i battenti. Ora i proprietari chiedono una risposta chiara sulla disciplina urbanistica dell'area sulla Pontina inclusa la richiesta di variante urbanistica - e i giudici amministrativi dovranno anche pronunciarsi sui titoli della società ricorrente. Peraltro anche l'inchiesta penale condotta dal sostituto procuratore Giuseppe Miliano è stata fortemente ridimensionata visto che una parte dei reati urbanistici contestati agli imputati - l'architetto Ventura Monti all'epoca dirigente del Comune; l'imprenditore Roberto Bianconi; Nicola Di Nicola, amministratore unico della società Cosmo; Patrizia Marchetto, tecnico comunale e istruttore delle pratiche per il rilascio dei permessi; l'architetto Fiorella Abbenda; Luigi Paolelli, Stefano Gargano e Giovanni Passariello, tutti e tre funzionari del Comune di Latina - sono prossimi alla prescrizione.

Elena Ganelli

