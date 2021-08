Martedì 3 Agosto 2021, 05:02

IL CASO

L'auspicio è che tutte le attività possano riaprire entro Ferragosto. Così si è espresso il dirigente del settore Attività produttive del Comune di Latina, Stefano Gargano, nel corso della commissione al ramo dedicata al caso del centro Morbella, le cui attività sono state parzialmente sospese due settimane fa in seguito a controlli sulla sicurezza da parte dei Vigili del fuoco.

Una seduta in cui l'assessore Simona Lepori ha ricordato come «le prescrizioni dei Vigili del fuoco nascono già nel 2020, a seguito di una ispezione, alla quale il centro non dà seguito; nel 2021 i Vigili ritornano, e trovano ancora irregolarità. Gli uffici del Comune hanno dovuto necessariamente dare seguito alla richiesta dei vigili. In questi giorni, il centro poi ha provveduto a interventi che hanno consentito la riapertura di otto attività poste all'esterno prima, e poi della clinica dentale, che ha chiuso la porta che dà all'interno del centro e si è resa autonoma come sicurezza antincendio. Ora si sta lavorando per la riapertura del bar». Oggi si svolgeranno altri incontri, con il presidente del consorzio, per fare il punto della situazione sugli interventi in corso, e con gli operatori, che ieri hanno svolto un sit in davanti al Tribunale, e domani saranno di nuovo davanti alla Prefettura.

«Nessuno ha mai chiuso il centro - ha poi chiarito il dirigente, Stefano Gargano - si è trattato solo di una sospensione temporanea delle attività, come atto dovuto, soppesata e valutata a lungo. Ma le irregolarità erano molte, dai collegamenti tra piano interrato e piano terra ai problemi del pompaggio dell'antincendio, dalla demolizione del solaio non messo in sicurezza ai lavori sulle pannellature delle pensiline, mancanza della scia antincendio, e molto altro. La priorità è la tutela della vita umana».

Dura la presa di posizione delle opposizioni. Secondo Massimiliano Carnevale, «in 10 giorni avete risolto il problema di nove attività, se lo facevate prima, non si sarebbero dovute chiudere. Dove è stata la politica in questi anni, se tutto nasceva nel 2020?». Ieri, intanto, è stata autorizzata la cassa integrazione guadagni straordinaria per cinque mesi, dal 24 luglio al 23 dicembre, per tutti i 56 lavoratori del Conad del Morbella. «Preso atto della situazione di difficoltà - ha spiegato il presidente del sindacato Clas, Davide Favero - al fine di salvaguardare l'occupazione ed il reddito dei lavoratori abbiamo concordato l'attivazione della cassa integrazione straordinaria, garantendo il pieno reintegro della forza lavoro una volta cessato lo stato di emergenza in atto, con un completo e graduale ripristino dell'attività lavorativa per tutti i 56 lavoratori».

An. Ap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA