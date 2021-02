CISTERNA

Dalla data di protocollo della sfiducia al sindaco di Cisterna, il 19 gennaio, alla vigilia della discussione in Consiglio comunale del 30 gennaio, sono stati pubblicati sull'albo pretorio 101 atti. Tutto in 10 giorni: 29 gli atti pubblicati solo venerdì 29, il giorno prima della caduta del sindaco Mauro Carturan. Erano appena 12 dall'inizio dell'anno. Gli uffici hanno pubblicato a raffica di tutto: 24 delibere di Giunta, 24 determine dirigenziali, 14 delibere di Consiglio comunale. Per non parlare di 9 concessioni edilizie in sanatoria, un permesso a costruire, 3 segnalazioni certificate di inizio attività (Scia) e 7 ordinanze. Una evidente accelerazione culminata con la pubblicazione sul sito, il giorno stesso del Consiglio comunale del 30, dell'avviso di adozione variante programma integrato d'intervento per la riqualificazione area ex cinema Luiselli, consorzio agrario, spazio antistante la sede comunale, le cosiddette buche, lo scempio delle voragini dei cantieri nel cuore urbano della città aperte da 20 anni dallo stesso Carturan e mai riqualificate. Approvato anche il nulla osta per il trasferimento dell'ennesimo dipendente comunale che lo ha chiesto, dopo 4 posizioni organizzative e 4 dipendenti già trasferiti in altri Comuni nell'ultimo mandato del sindaco, lasciando sotto organico i servizi essenziali. Resta in bilico la dozzina di assunti (con articolo 90) a servizio del sindaco, del vicesindaco e del presidente del Consiglio comunale per i quali è stata approvata nell'ultimo Bilancio previsionale del 31 dicembre la somma necessaria per la loro permanenza negli uffici. Da oggi saranno in ferie, il loro incarico dovrebbe cessare automaticamente (perché legati agli organi istituzionali caduti) ma si resta in attesa delle decisioni che assumerà nei loro confronti il prossimo commissario prefettizio. Non è finita. Se sabato scorso gli scranni della Giunta erano vuoti, nel giorno in cui si votava la caduta del sindaco, è perché gli assessori erano riuniti per le ultime deliberazioni, seguendo in diretta i lavori del Consiglio in un'altra stanza del palazzo. Quegli atti non sono stati ancora pubblicati.

Claudia Paoletti

