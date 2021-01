© RIPRODUZIONE RISERVATA

SUD PONTINOIl timore era quello di avere tutti gli ospiti della struttura positivi, così come accaduto alla Rsa gemella di Scauri. Fortunatamente, alla Domus Aurea di Castelforte i casi si sono fermati intorno alla quarantina. Gli esiti dei nuovi tamponi, infatti, hanno dato un risultato che ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Nei giorni scorsi 35 sono stati i casi positivi, riguardanti 27 ospiti e 8 operatori. A questi se ne sono aggiunti pochi altri. Dopo lo screening sanitario e le comunicazioni arrivate dalla Asl di Latina, il sindaco del Comune di Castelforte Giancarlo Cardillo ha emesso un'ordinanza con la quale ha disposto la quarantena dell'intera struttura, la cosidetta bolla sanitaria. Nel provvedimento si fa riferimento al divieto di ammissione di nuovi ospiti, al divieto di uscita degli ospiti già presenti, all'esecuzione di interventi di sanificazione e igienizzazione. Gli operatori risultati al momento positivi all'antigenico sono in isolamento fiduciario nel proprio domicilio. Viene, inoltre, ordinato al responsabile della Rsa di Via San Sebastiano di provvedere all'isolamento e alla tutela degli ospiti negativi al Covid-19, di integrare l'organico degli operatori per garantire il numero minimo di personale previsto. Oltre a questo sono obbligatorie le misure precauzionali di contenimento del virus ed è stata disposta anche la sanificazione dei locali. Nel bollettino dell'Asl di ieri sono stati registrati altri 16 casi positivi a Castelforte, riconducibili in larga parte a contagi intrafamiliari probabilmente riconducibili a pranzi e cene natilizi, così come a Minturno (11), dove il sindaco Gerardo Stefanelli ha emesso un'ordinanza con la quale ha disposto «la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 10 gennaio 2021 nelle scuole degli istituti comprensivi Antonio Sebastiani di Minturno e Marco Emilio Scauro di Scauri e del Liceo scientifico Leon Battista Alberti». Un provvedimento deciso al fine di «garantire il rispetto delle prescrizioni correlate all'emergenza sanitaria in corso, tutelare la salute pubblica e salvaguardare le comunità scolastiche presenti sul territorio». «Da giovedì a sabato spiega il primo cittadino gli studenti saranno impegnati con la didattica a distanza. Aspettiamo ancora qualche giorno per ripartire in presenza anche al fine di consentire ad eventuali contagi, derivanti da incontri e pranzi familiari/amicali legati alle festività natalizie, di venir fuori. Alcune amministrazioni comunali stanno sottoponendo gli studenti ad uno screening volontario generale prima del rientro in classe. Noi abbiamo valutato che i tempi necessari ad un'attività del genere, su tutti gli studenti cittadini, sarebbero stati troppo lunghi e quindi in grado di fotografare una situazione che non sarebbe stata più attuale al momento del rientro in classe. Abbiamo ritenuto, invece di utilizzare le risorse economiche destinate ai tamponi scolastici, nel momento in cui si verificheranno positività nelle singole classi o nei singoli istituti».Giuseppe Mallozzi