CALCIO SERIE DTorna il campionato di serie D e il Cassino gioca d'anticipo affrontando martedì pomeriggio il Sassari Latte Dolce. La sfida in terra sarda avrà inizio alle 14.30 e si disputerà allo stadio Basilio Canu di Sennori, che ha da poco ottenuto l'omologazione per poter ospitare partite di serie D. La squadra di Sandro Grossi, che dovrà rinunciare allo squalificato Cocorocchio, riparte dalla convincente prestazione con il Giugliano che è valsa i tre punti dopo due sconfitte consecutive. I punti in classifica, al momento, sono tredici, frutto di quattro vittorie e un pareggio. Quattro invece le gare dove gli azzurri non hanno raccolto punti. La squadra di Sandro Grossi inizia dunque un mese di gennaio molto impegnativo, visto che Carcione (al rientro dopo il turno di stop) e compagni incontrano subito sulla loro strada due trasferte impegnative, come quella in terra sarda e poi quella sul campo della Nocerina.L'OBIETTIVO«Vogliamo - afferma il tecnico Sandro Grossi - iniziare il nuovo anno, così come abbiamo chiuso il precedente. Ci aspetta questo match a Sassari contro una squadra ben organizzata e che sicuramente, come noi, vorrà partire con il piede giusto. In pochi giorni ci attendono due partite delicate e in trasferta, visto che poi andremo a far visita alla Nocerina. Ma ora pensiamo a una gara per volta e tutta la nostra concentrazione è rivolta alla gara di martedì. Sono fiducioso perché la squadra contro il Giugliano si è espressa nel migliore dei modi, dominando il match e anzi potevamo segnare qualche altro gol, dobbiamo imparare a essere più cinici. Ci siamo riscattati dopo le brutte prestazioni con Artena e Carbonia, due gare da dimenticare. Non mi piace trovare alibi, ma la squadra veniva da un periodo senza partite ufficiali durato quasi un mese. Poi il sabato pronti per partire per Artena era arrivata la comunicazione dello spostamento del match al mercoledì. E in questi casi qualcosa a livello nervoso si perde. In più qualche giocatore aveva avuto un impatto negativo con la partita e di conseguenza si va incontro a una sconfitta, che poi si è ripetuta con il Carbonia in casa. Ma i ragazzi hanno subito voltato pagina e con il Giugliano si è visto il vero Cassino, che ha dato una risposta a chi parlava di squadra in crisi».IL MERCATOGennaio è anche il mese del mercato, qualche novità probabilmente ci sarà ma Grossi non si sbilancia. «La società ha fatto delle scelte in estate - continua il tecnico di Caira - che io ho condiviso. Credo che l'organico sia buono, ci sono giocatori di grande esperienza e giovani in rampa di lancio, che sono osservati e richiesti da diverse società di categoria superiore. Qualcosa forse manca per avere una rosa un po' più ampia ma di questo ne ho parlato serenamente con la società». A proposito di giovani, potrebbe partire Kevin Miranda. Il diciassettenne da tempo ha gli occhi addosso della Spal e non solo e nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità.Antonio Tortolano© RIPRODUZIONE RISERVATA