22 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







PALLAMANO

L'Ac Life Style Erice si conferma la bestia nera per la Cassa Rurale Pontinia. Dopo la vittoria nella gara d'andata e nei quarti di Coppa Italia, ieri nel recupero della 25esima giornata della serie A Beretta le siciliane hanno sbancato 24-20 il Palasport Marica Bianchi spegnendo in pratica il sogno play-off (accedono le prime quattro) delle gialloblù, ora seste con 26 punti a -8 dalla quarta piazza. Le sicule balzano terze agganciando a quota 34 le altoatesine del Brixen Sudtirol. Ma sul match, che si è tenuto sul filo dell'equilibrio fino alla fine, c'è tanto rammarico dopo un primo tempo giocato testa a testa e terminato in parità (10-10). Tutto si è deciso nella ripresa, racchiusa tra il blackout delle padrone di casa e l'accelerazione improvvisa delle ospiti trascinate da Natale e dal tandem formato dall'italo-uruguagia Barreiro e dalla montenegrina Perazic, autrici di sei reti a testa. Le trapanesi hanno creato un micidiale break di 6-1 che al 37' le hanno portate sul 15-11 costringendo il coach Giovanni Nasta al time-out. Il trend non cambiava: un penalty dell'ala mancina Podda (cinquina per lei, meglio ha fatto la compagna di reparto Bassanese con 6 centri) è valso il -3 al 43', ma il divario restava sempre rassicurante. Il parziale chiave è arrivato con l'allungo del 21-16 firmato dalla Coppola (la cannoniera stagionale con 102 gol) che metteva una pietra tombale sul confronto.

An.Gio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA