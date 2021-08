Giovedì 19 Agosto 2021, 05:02

LA POLEMICA

Anche i 5 Stelle considerano «inopportuno» l'endorsement a Coletta « da parte del sig. Zaratti, coordinatore nazionale di Europa Verde, veicolato dalla posta elettronica di Gustavo Giorgi (presidente dell'azienda municipalizzata ABC)». Ma Gianluca Bono, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle va oltre e punta il dito contro «la determina firmata dal dirigente Boris Marzilli, (staff del sindaco per il Servizio Relazioni Istituzionali), che dispone l'impegno di spesa, per un importo di circa otto mila euro, per la realizzazione di un volume che sintetizzi i risultati conseguiti dall'amministrazione Coletta nel corso del suo primo tempo. Riguardo quest'ultimo punto, non avendo avuto modo di leggere il contenuto del volume in parola (che ricorda tanto il nuovo libro che LBC aveva promesso per Latina), auspico non si tratti di un'operazione elettoral-propagandistica che non troverebbe giustificazione alcuna, poiché finanziata con denaro pubblico». Per questo invita «l'attuale primo cittadino a chiarire».

«Condivido l'invito di Coletta, rivolto a tutti i candidati alle prossime elezioni amministrative di Latina, teso a condurre una campagna elettorale all'insegna del fair play politico - aggounge Bono, forse per mitigare l'attacco -Da parte mia non mancheranno lealtà e rispetto ma nemmeno la contezza di quanto compiuto da tutte le compagini che hanno già avuto modo di governare o malgovernare la nostra città, lasciando debiti ed eco-mostri ad imperitura memoria». Quanto alla lista Bono informa « che è già stata trasmessa la documentazione necessaria» per i controlli antimafia. «Auspico- - conclude Bono - che la certificazione M5S nazionale giunga quanto prima, al fine di permettere al nostro gruppo di ottemperare agli adempimenti elettorali».