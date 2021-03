29 Marzo 2021

Città in mano alla criminalità e Procura inefficiente? Il procuratore capo di Latina, Giuseppe De Falco, commenta l'interrogazione presentata dai senatori Lannutti, Corrado e Abate: «Le inchieste citate nell'interrogazione dimostrano la proficua attività della Procura della Repubblica di Latina e della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Ovviamente ci sono anche altre indagini in corso delle quali non è possibile dare notizia per ragioni di riservatezza».

In merito alla criminalità organizzata esiste un caso Terracina? «No - risponde De Falco - il problema della criminalità esiste in tutto il territorio di nostra competenza, non soltanto a Terracina. Tutta la provincia è in una situazione delicata dal punto di vista della presenza di organizzazioni criminali. Noi portiamo avanti inchieste a raffica per arginare il fenomeno». Per questo motivo il procuratore capo sembra molto stupito delle accuse di presunta inattività di via Ezio, dicendosi pronto ad accogliere eventualmente gli ispettori ministeriali invocati dagli autori dell'interrogazione parlamentare.

Solidarietà alla Procura e al sindaco di Terracina, Roberta Tintari, arriva dall'europarlamentare Nicola Procaccini: «Stiamo assistendo ad un tentativo inaccettabile e perfino mal costruito da parte di alcuni senatori della Repubblica, di ingerenza e condizionamento dell'operato di una amministrazione comunale, quella di Terracina, e, fatto ancora più grave, del lavoro della Procura della Repubblica di Latina. Esprimo la mia solidarietà al sindaco Roberta Tintari e ai magistrati del capoluogo pontino, certo che continueranno nel loro operato libero da condizionamenti e nel solo interesse dei cittadini. E' evidente - continua Procaccini - l'intento persecutorio presente nella interrogazione presentata dai tre senatori del gruppo misto: Elio Lannutti, Margherita Corrado e Rosa Silvana Abate, che con la loro iniziativa hanno dato prova di non conoscere per nulla il territorio e le vicende per le quali ambiscono ad avere chiarimenti».

Il sindaco, Roberta Tintari, critica gli autori dell'interrogazione sottolineando che si tratta di «attacchi del tutto ingiustificati alla comunità terracinese nel suo complesso, oltre che alla Procura di Latina, a cui va la mia piena solidarietà personale ed istituzionale.

Si espone al pubblico ludibrio una intera popolazione, legando fra loro fatti slegati nel tempo e nelle responsabilità che risalgono a oltre un decennio fa, al fine di dipingere un quadro di Terracina, come se fosse una città abitata da delinquenti, percorsa da fitti legami con la criminalità organizzata, dei quali in realtà non si ha alcuna notizia».

Marco Cusumano

